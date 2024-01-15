О приближении 35-градусных морозов предупредили новосибирцев в МЧС

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, в течение недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры в ночное время до -35 градусов. Еще день назад в регионе местами потеплело до -1. Кроме того, всю неделю сохранялось штормовое предупреждение: ветра были с сильными порывами, поэтому даже перекрывалось движение по крупным трассам.
По данным «Яндекс. Погоды», сильных морозов в регионе не ожидается. А вот по ночам похолодает до -25.
Сайт Gismeteo тоже не прогнозирует больших морозов: максимально до -25 ночью. При этом к выходным и на следующей неделе снова потеплеет до -4.
Гидрометцентр предупредил новосибирцев, что ночью 15.01 ожидается мокрый снег, гололедные явления, метель, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. Также в регион придет похолодание. А на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.