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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Холодно будет в регионе

О приближении 35-градусных морозов предупредили новосибирцев в МЧС

15 января 2024, 04:13
Фото: atas.info
Холодно будет в регионе
Температурные качели сохраняются в Новосибирской области. О приближающихся морозах предупредили во время оперативного совещания в правительстве.

Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, в течение недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры в ночное время до -35 градусов. Еще день назад в регионе местами потеплело до -1. Кроме того, всю неделю сохранялось штормовое предупреждение: ветра были с сильными порывами, поэтому даже перекрывалось движение по крупным трассам.

По данным «Яндекс. Погоды», сильных морозов в регионе не ожидается. А вот по ночам похолодает до -25.

Фото: Яндекс. Погода

Сайт Gismeteo тоже не прогнозирует больших морозов: максимально до -25 ночью. При этом к выходным и на следующей неделе снова потеплеет до -4.

Фото: Гисметео

Гидрометцентр предупредил новосибирцев, что ночью 15.01 ожидается мокрый снег, гололедные явления, метель, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. Также в регион придет похолодание. А на дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

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