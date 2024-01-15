О приближении 35-градусных морозов предупредили новосибирцев в МЧС

Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, в течение недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры в ночное время до -35 градусов. Еще день назад в регионе местами потеплело до -1. Кроме того, всю неделю сохранялось штормовое предупреждение: ветра были с сильными порывами, поэтому даже перекрывалось движение по крупным трассам.