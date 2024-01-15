Овсянка из Новосибирской области стала лучшей в России

В России только три производителя овсянки получили Знак качества, два из которых находятся в Новосибирской области и один в Алтайском крае. Компании, удостоившиеся этого знака, могут помечать свою продукцию символом «птички» в трех цветах, что также подразумевает отметку «Сделано в России».