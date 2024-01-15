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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Каша в НСО лучшая

Овсянка из Новосибирской области стала лучшей в России

15 января 2024, 03:24
Фото: Midjourney
Каша в НСО лучшая
Лучшей овсянкой в России признали продукт, производимый в Новосибирске. Список компаний, выпускающих высококачественную овсянку, был опубликован Роскачеством.

Согласно ГОСТу, овсянка может быть разделена на три категории: «Экстра», «Геркулес» и лепестковые хлопья. Каждая из них отличается способом обработки зерна и содержанием полезных веществ.

Хлопья категории «Экстра» считаются самыми полезными и делятся на три виды — №1, №2 и №3. Хлопья «Геркулес» содержат больше примесей и требуют более длительного времени для приготовления. Лепестковые хлопья, самые мелкие и тонкие, подвергаются дополнительной обработке, поэтому содержат меньше оболочек.

В России только три производителя овсянки получили Знак качества, два из которых находятся в Новосибирской области и один в Алтайском крае. Компании, удостоившиеся этого знака, могут помечать свою продукцию символом «птички» в трех цветах, что также подразумевает отметку «Сделано в России».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Еда#Эмилия Губарева
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