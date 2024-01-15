Подать отопление во все дома Новосибирска в течение 15 января потребовал губернатор

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По состоянию на утро понедельника, последствия коммунальной аварии в Ленинском районе, которая произошла 11 января, не ликвидированы, сейчас в работе «260 заявок». Такая информация прозвучала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
«Критично — это дома Службы заказчика по Ленинскому району. Усилили в два раза количество человек и бригад, на сегодня 10 бригад будут работать по этому жилому фонду. По Кировскому две компании, „Домовой“ и УК „Спас-Дом“, здесь так же удалось привлечь четыре бригады, полностью оборудованные всем необходимым», — сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.
По словам главы муниципалитета, в течение дня рабочие постараются ликвидировать большинство проблем, связанных с отсутствием отопления в жилых домах.
В свою очередь, губернатор Травников потребовал до конца дня устранить все последствия и в течение недели завершить расследование причин аварии.
«Почему при локальном прорыве на сетях пострадало два крупных района города? Такого не должно быть», — возмутился глава региона.
Кроме того, Травников подчеркнул, что ждет ответа на принципиальный вопрос — почему в городе не сработал объявленный режим повышенной готовности, во время действия которого ни чиновники, ни УК так и не смогли мобилизовать необходимое количество людей для оперативной ликвидации последствий аварии.