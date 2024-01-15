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По-прежнему не хватает людей, чтобы перезапустить систему отопления в сотнях домов

Подать отопление во все дома Новосибирска в течение 15 января потребовал губернатор

15 января 2024, 04:08
Фото: 1MI
По-прежнему не хватает людей, чтобы перезапустить систему отопления в сотнях домов
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал максимально ускорить ликвидацию последствий крупной коммунальной аварии на теплосетях и раскритиковал действия городских аварийных служб

По состоянию на утро понедельника, последствия коммунальной аварии в Ленинском районе, которая произошла 11 января, не ликвидированы, сейчас в работе «260 заявок». Такая информация прозвучала в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Критично — это дома Службы заказчика по Ленинскому району. Усилили в два раза количество человек и бригад, на сегодня 10 бригад будут работать по этому жилому фонду. По Кировскому две компании, „Домовой“ и УК „Спас-Дом“, здесь так же удалось привлечь четыре бригады, полностью оборудованные всем необходимым», — сообщил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.

По словам главы муниципалитета, в течение дня рабочие постараются ликвидировать большинство проблем, связанных с отсутствием отопления в жилых домах.

В свою очередь, губернатор Травников потребовал до конца дня устранить все последствия и в течение недели завершить расследование причин аварии.

«Почему при локальном прорыве на сетях пострадало два крупных района города? Такого не должно быть», — возмутился глава региона.

Кроме того, Травников подчеркнул, что ждет ответа на принципиальный вопрос — почему в городе не сработал объявленный режим повышенной готовности, во время действия которого ни чиновники, ни УК так и не смогли мобилизовать необходимое количество людей для оперативной ликвидации последствий аварии.

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