Подать отопление во все дома Новосибирска в течение 15 января потребовал губернатор

Кроме того, Травников подчеркнул, что ждет ответа на принципиальный вопрос — почему в городе не сработал объявленный режим повышенной готовности, во время действия которого ни чиновники, ни УК так и не смогли мобилизовать необходимое количество людей для оперативной ликвидации последствий аварии.