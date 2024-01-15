Подрядчика для ремонта теплотрассы после коммунальной аварии ищут в Новосибирске

Напомним, авария на теплосети произошла 11 января 2024 года в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В результате отключения были затронуты многоквартирные дома. Ограничение подачи тепла коснулось более 2,4 тысяч домов. Сейчас некоторые объекты продолжают иметь проблемы с подключением теплоснабжения.