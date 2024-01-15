Подрядчика для ремонта теплотрассы после коммунальной аварии ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Стоимость контракта оценивается в 90,4 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить комплекс строительно-монтажных работ. Как говорится в документации госзакупки, во время ремонта необходимо минимизировать отключения теплоснабжения для потребителей.
Работы должны быть начаты подрядчиком в мае и завершены к сентябрю 2024 года. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 30 января.
Напомним, авария на теплосети произошла 11 января 2024 года в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В результате отключения были затронуты многоквартирные дома. Ограничение подачи тепла коснулось более 2,4 тысяч домов. Сейчас некоторые объекты продолжают иметь проблемы с подключением теплоснабжения.