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Ремонт сделают летом

Подрядчика для ремонта теплотрассы после коммунальной аварии ищут в Новосибирске

15 января 2024, 09:36
Фото: atas.info
Ремонт сделают летом
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), которая является частью СГК, ищет подрядчика для ремонта аварийного участка теплотрассы на улице Петухова в Новосибирске.

Стоимость контракта оценивается в 90,4 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить комплекс строительно-монтажных работ. Как говорится в документации госзакупки, во время ремонта необходимо минимизировать отключения теплоснабжения для потребителей.

Работы должны быть начаты подрядчиком в мае и завершены к сентябрю 2024 года. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 30 января.

Напомним, авария на теплосети произошла 11 января 2024 года в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В результате отключения были затронуты многоквартирные дома. Ограничение подачи тепла коснулось более 2,4 тысяч домов. Сейчас некоторые объекты продолжают иметь проблемы с подключением теплоснабжения.

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