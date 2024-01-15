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В Новосибирске отменили концерт Лолиты

«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену Лолиты

15 января 2024, 08:23
Фото: wikipedia.org
В Новосибирске отменили концерт Лолиты

В Новосибирске отменили концерт Лолиты в ДКЖ после протеста Союза отцов

В Новосибирске отменили концерт Лолиты Милявской в ДК Железнодорожников. Он был намечен на 2 апреля.

Причины отмены апрельского мероприятия певицы официально не называются. При этом всем зрителям вернут деньги за билеты.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал отказ администрации ДКЖ от проведения концерта Лолиты Милявской. Он надеется, что примеру коллег последуют и в Доме Ученых, где певица должна выступить 31 марта.

Новосибирский общественник крайне негативно относится ко всем участникам «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. В мероприятии, кроме Лолиты, были замечены Дима Билан и Филипп Киркоров.

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«Они считают себя элитой общества. В то время, как пенсионеры отдают последние крохи на нужды СВО, они считают себя „уставшими“ и могут преспокойно пить шампанское, приходить на вечеринку в одном носке. И некоторые их поддерживают, считая, что это абсолютно нормально. И так нужно поступать», — заявил Сергей Майоров Atas.Info.

Отдельно новосибирец «прошелся» и по самой Лолите Милявской. По его мнению, поступать так женщине недопустимо. «Мы все в молодости творили дурь. Но, когда шестидесятилетняя женщина ползает „собачкой“ чуть ли не в голом виде…. В ее возрасте нужно учить совершенно другому», — считает Сергей Майоров.

Напомним, что актер из Новосибирска Никита Кологривый заменил Филиппа Киркорова в новогоднем шоу.

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