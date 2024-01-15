«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену Лолиты

Отдельно новосибирец «прошелся» и по самой Лолите Милявской. По его мнению, поступать так женщине недопустимо. «Мы все в молодости творили дурь. Но, когда шестидесятилетняя женщина ползает „собачкой“ чуть ли не в голом виде…. В ее возрасте нужно учить совершенно другому», — считает Сергей Майоров.