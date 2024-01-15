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Ресторан планируют открыть в марте

Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте

15 января 2024, 11:48
Фото: Telegram-канал «Сысоев FM»
Ресторан планируют открыть в марте

Ресторан Жерара Депардье откроется в Новосибирске в марте

Совместный гастрономический проект французского актера Жерара Депардье и российского ресторатора Дениса Иванова — ресторан «Жерарня» откроется в Новосибирске уже в марте. Он будет представлять собою необистро.

В telegram-канале «СысоевFM» появились дизайн-проекты будущего ресторана «Жерарня». Заведение в формате необистро будет рассчитано на сто мест. Интерьер одного из залов будет аналогичен парижскому заведению, ранее принадлежавшему Жерару Депардье.

Как сообщил Atas.Info второй владелец будущего заведения, известный ресторатор Денис Иванов, сибирякам стоит ждать открытия уже скоро.

«Ресторан „Жерарня“ запланирован к открытию в Новосибирске в середине марта. По точным датам решаем, приезд Депардье точно планируем», — рассказал Денис Иванов.

Новосибирцы смогут отведать блюда французской и русской кухни, а одной из «фишек» станет двухуровневая печь для одновременного копчения и жарки.

Напомним, что на открытии концептуального ресторана в Новосибирске ждут и самого Жерара Депардье. Ресторан собирались открыть ещё в 2020 году, однако пуск отложили из-за пандемии COVID-19.

Актера Жерара Депардье ждут на открытии ресторана «Жерарня» в Новосибирске
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#Бизнес#Культура#Новосибирск#Еда#Ресторан#Александр Ляхов#Гастрономия
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