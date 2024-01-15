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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Десятки купелей откроются в НСО

Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области

15 января 2024, 03:37
Фото: atas.info
Десятки купелей откроются в НСО
В Новосибирской области будут работать 30 купелей на Крещение в 2024 году, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 15 января 2024.

Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, по данным на 15 января, организации заявили о 30 купелей, которые подготовят ко Дню Крещения в Новосибирской области.

Адреса купелей в Новосибирске еще неизвестны: их будет работать шесть. Напомним, что Крещение пройдет 19 января.

В дневное время будет -14 градусов, а ночью похолодает до -21. Однако сильных крещенских морозов в регионе не ожидается.

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#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Эмилия Губарева#Крещение#Купели
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