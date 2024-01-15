Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, по данным на 15 января, организации заявили о 30 купелей, которые подготовят ко Дню Крещения в Новосибирской области.
Адреса купелей в Новосибирске еще неизвестны: их будет работать шесть. Напомним, что Крещение пройдет 19 января.
В дневное время будет -14 градусов, а ночью похолодает до -21. Однако сильных крещенских морозов в регионе не ожидается.