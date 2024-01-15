Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области

В Новосибирской области будут работать 30 купелей на Крещение в 2024 году, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 15 января 2024.

Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, по данным на 15 января, организации заявили о 30 купелей, которые подготовят ко Дню Крещения в Новосибирской области. Адреса купелей в Новосибирске еще неизвестны: их будет работать шесть. Напомним, что Крещение пройдет 19 января. В дневное время будет -14 градусов, а ночью похолодает до -21. Однако сильных крещенских морозов в регионе не ожидается. Экстремальные морозы на Крещение 19 января 2024 не ожидаются в Новосибирске Узнать подробнее