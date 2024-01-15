В Новосибирске спустя полгода возбудили дело о гибели собаки-поводыря

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Published Сегодня, 06:29
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Уголовное дело возбудили незадолго до новогодних праздников.
«По факту гибели собаки возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“), — цитирует „КП-Новосибирск“ адвоката Евгения Шипилова.
При этом хозяйке лабрадора Вайта Ирине Бурмистровой компенсировали только ветеринарную экспертизу и аутопсию. Сумма компенсации от «Горэлектротранса» составила 13 тысяч рублей. Кроме того, женщине оформили социальную выплату.
Трагедия произошла 21 июля 2023 года возле ТЦ «Искра». Сибирячка вместе с псом-поводырем заходила в троллейбус, когда животное взвизгнуло, положив лапы на ступеньку. Спасти собаку не удалось.