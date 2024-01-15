В Новосибирске спустя полгода возбудили дело о гибели собаки-поводыря

При этом хозяйке лабрадора Вайта Ирине Бурмистровой компенсировали только ветеринарную экспертизу и аутопсию. Сумма компенсации от «Горэлектротранса» составила 13 тысяч рублей. Кроме того, женщине оформили социальную выплату.