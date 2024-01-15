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Собака спасла жизнь слепой хозяйке

В Новосибирске спустя полгода возбудили дело о гибели собаки-поводыря

15 января 2024, 06:29
Фото: pxhere.com
Собака спасла жизнь слепой хозяйке

В Новосибирске возбуждено уголовное тело по гибели собаки от удара током

В Новосибирске 21 июля собака-поводырь Вайт погибла от удара током на троллейбусной остановке. Уголовное дело по факту трагедии возбудили только сейчас.

Уголовное дело возбудили незадолго до новогодних праздников.

«По факту гибели собаки возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“), — цитирует „КП-Новосибирск“ адвоката Евгения Шипилова.
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При этом хозяйке лабрадора Вайта Ирине Бурмистровой компенсировали только ветеринарную экспертизу и аутопсию. Сумма компенсации от «Горэлектротранса» составила 13 тысяч рублей. Кроме того, женщине оформили социальную выплату.

Трагедия произошла 21 июля 2023 года возле ТЦ «Искра». Сибирячка вместе с псом-поводырем заходила в троллейбус, когда животное взвизгнуло, положив лапы на ступеньку. Спасти собаку не удалось.

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