В Новосибирске вновь латают ямы на Димитровском мосту — что ждать водителям

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Ремонт Димитровского моста начался во время новогодних каникул. При этом администрация города Новосибирска уже предъявила претензии к подрядчику, ответственному за работы пятилетней давности.
«В результате неисполнения претензионных требований, МКУ „УДС“ обратилось с исковым заявлением к АО „Новосибирскавтодор“ в Арбитражный суд Новосибирской области о понуждении к исполнению гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии на запрос VN.ru.
На данный момент ожидается, что ремонтные работы продлятся минимум до второй половины 2024 года.