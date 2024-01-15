atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Димитровский мост в Новосибирске отремонтируют повторно

В Новосибирске вновь латают ямы на Димитровском мосту — что ждать водителям

15 января 2024, 11:06
Фото: atas.info
Димитровский мост в Новосибирске отремонтируют повторно

В Новосибирске начали новый ремонт ям на Димитровском мосту

В Новосибирске снова начали ремонт Димитровского моста. Последний раз ремонтные работы проводились в 2019 году.

Ремонт Димитровского моста начался во время новогодних каникул. При этом администрация города Новосибирска уже предъявила претензии к подрядчику, ответственному за работы пятилетней давности.

«В результате неисполнения претензионных требований, МКУ „УДС“ обратилось с исковым заявлением к АО „Новосибирскавтодор“ в Арбитражный суд Новосибирской области о понуждении к исполнению гарантийных обязательств», — сообщили в мэрии на запрос VN.ru.

На данный момент ожидается, что ремонтные работы продлятся минимум до второй половины 2024 года.

Картельный сговор выявили при ремонте Сибревкомовского моста в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске назвали срок сдачи многоуровневой развязки четвертого моста
#Экономика#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Мэрия Новосибирска#Димитровский мост
Подпишитесь
Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске
Сегодня, 03:51
ТНТ, СТС, НТВ: какие каналы отключат в Новосибирске с 15 января 2024 и почему
Сегодня, 01:32
Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области
Сегодня, 03:37
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
Сегодня, 05:31
Названы имена участников «Песни года» из Новосибирска за последние 50 лет
Сегодня, 01:24
«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену Лолиты
Сегодня, 08:23