Владимир Пресняков перепел песню новосибирского физика Виталия в шоу «Конфетка»

Как сообщили в пресс-службе телеканала, проект новосибирского ученого Vitalya получил огромную популярность на YouTube, а песня «Виталя» набрала свыше 7,5 миллионов просмотров. Версия Владимира Преснякова-младшего вызвала бурные овации и море восторгов как у жюри, так и у новосибирца.