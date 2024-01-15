Владимир Пресняков перепел песню новосибирского физика Виталия в шоу «Конфетка»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как сообщили в пресс-службе телеканала, проект новосибирского ученого Vitalya получил огромную популярность на YouTube, а песня «Виталя» набрала свыше 7,5 миллионов просмотров. Версия Владимира Преснякова-младшего вызвала бурные овации и море восторгов как у жюри, так и у новосибирца.
Остался довольным и артист.
«Я очень вжился в образ и теперь реально стал Виталей. Теперь мне, наверное, будут кричать на концертах: „Виталю давай!“, — заявил певец.
Напомним, что певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал, как сделал тандыр.