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Владимир Пресняков исполнил песню физика из Новосибирска

Владимир Пресняков перепел песню новосибирского физика Виталия в шоу «Конфетка»

15 января 2024, 14:00
Фото: Пресс-служба ТНТ
Владимир Пресняков исполнил песню физика из Новосибирска

Владимир Пресняков исполнил песню физика Виталия из новосибирского Академгородка

Владимир Пресняков исполнил песню новосибирского физика Виталия Семионова. Композиция «Виталя» прозвучала во втором сезоне музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, проект новосибирского ученого Vitalya получил огромную популярность на YouTube, а песня «Виталя» набрала свыше 7,5 миллионов просмотров. Версия Владимира Преснякова-младшего вызвала бурные овации и море восторгов как у жюри, так и у новосибирца.

Остался довольным и артист.

«Я очень вжился в образ и теперь реально стал Виталей. Теперь мне, наверное, будут кричать на концертах: „Виталю давай!“, — заявил певец.

Напомним, что певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал, как сделал тандыр.

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