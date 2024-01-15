«Вода бежит по стенам»: жильцы аварийного дома в Новосибирске боятся спать по ночам

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как сообщает Gorsite.ru со ссылкой на жительницу дома Екатерину Крутикову, в доме прогнили деревянные лестницы, по стенам во время дождя бежит вода, а стены дома промерзают. При этом жильцы должны платить 5,60 рубля за капитальный ремонт.
«Неоднократно случались обвалы потолков, травмировались люди. Они ждут, когда потолок моих детей задавит? По ночам спать страшно», — заявляет сибирячка.
Территория вокруг дома заросла бурьяном, а снег люди чистят сами. В 2014 году сотрудники управляющей компании «СПАС-дом» якобы смогли собрать подписи за отсутствие ответственности в случае обрушения балкона. При этом все соседние дома давно были снесены.
Дом признали аварийным только в июле 2020 года, так как после коммунальной аварии на чердаке здания прорвало трубы. Капитальный ремонт не проводился с 1980-х годов, а снести дом должны до 2030 года.
«Новое жилье я не могу купить из-за ипотеки. К тому же, квартира приватизирована и нам должны дать новое жилье. Родители боятся поселиться в общежитии», — сообщила Екатерина.
После аварии на теплосетях 11 января жильцы дома просили подать тепло. Однако отопление в квартирах так и не появилось.