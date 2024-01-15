«Вода бежит по стенам»: жильцы аварийного дома в Новосибирске боятся спать по ночам

Территория вокруг дома заросла бурьяном, а снег люди чистят сами. В 2014 году сотрудники управляющей компании «СПАС-дом» якобы смогли собрать подписи за отсутствие ответственности в случае обрушения балкона. При этом все соседние дома давно были снесены.