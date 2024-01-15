Замминистра культуры Новосибирской области Сазонов ушел в отставку

Сазонов пришел в министерство культуры в 2017 году, на момент отставки курировал направление государственной культурной политики. До перехода на работу в региональное министерство многие годы работал на посту заместителя председателя исполкома — директора департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». По образованию историк, закончил в 1998 Новосибирский государственный университет.