Замминистра культуры Новосибирской области Сазонов ушел в отставку

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов покинул свой пост. В понедельник, 15 января, он попрощался с коллегами по ведомству, сообщает издание НГС со ссылкой на собственный неназванный источник в региональном правительстве. О причинах отставки не сообщается
Сазонов пришел в министерство культуры в 2017 году, на момент отставки курировал направление государственной культурной политики. До перехода на работу в региональное министерство многие годы работал на посту заместителя председателя исполкома — директора департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». По образованию историк, закончил в 1998 Новосибирский государственный университет.