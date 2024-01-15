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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Причины отставки пока неизвестны

Замминистра культуры Новосибирской области Сазонов ушел в отставку

15 января 2024, 15:18
Фото: nso.ru
Причины отставки пока неизвестны
15 января стало для Евгения Сазонова последним рабочим днем в региональном министерстве культуры

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов покинул свой пост. В понедельник, 15 января, он попрощался с коллегами по ведомству, сообщает издание НГС со ссылкой на собственный неназванный источник в региональном правительстве. О причинах отставки не сообщается

Сазонов пришел в министерство культуры в 2017 году, на момент отставки курировал направление государственной культурной политики. До перехода на работу в региональное министерство многие годы работал на посту заместителя председателя исполкома — директора департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». По образованию историк, закончил в 1998 Новосибирский государственный университет.

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#Новосибирск#Отставка#Чиновник#Министерство культуры#Евгений Сазонов
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