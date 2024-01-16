15 января стал первым днем 2024 года без погибших в ДТП в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Всего за минувшие сутки зарегистрировали 4 аварии, в которых пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Это стало своего рода передышкой после каникул, насыщенных трагичными дорожными происшествиями. Всего с 30 декабря по 8 января зафиксировали 41 ДТП, это на 11 больше, чем за тот же период год назад. Пострадали 60 человек, в том числе семь детей. Погибли 15 человек, включая ребенка (на 10 больше, чем в 2023 году). Рост ДТП вызвал настороженность у сотрудников областной Госавтоинспекции, губернатор региона Андрей Травников вовсе заявил, что его это «напрягает».
Atas.info вспоминает самые громкие ДТП этих новогодних каникул.
Утром 31 декабря в Каргатском районе автомобиль «Хонда» столкнулся со «Шкодой Октавиа». Водитель и 82-летняя пассажирка «Хонды» погибли на месте. Четверых пассажиров доставили в больницу.
Вечером 1 января в Тогучинском районе двое молодых мужчин на «девятке» разбились насмерть, врезавшись в «Хонду». Погибшие парни оказались родными братьями из многодетной семьи.
Вечером 3 января на трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области в тройном ДТП погибли несколько человек. Сначала автомобиль «Тойота Рактис» с 44-летним водителем столкнулся с «Хендай Туксон» под управлением 54-летнего мужчины. После этого «Тойота» врезалась в грузовик «Вольво». В «Тойоте» погибли водитель и две пассажирки, водитель «Хендая» скончался в больнице.
Вечером 7 января в Коченевском районе автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Королла Спасио». Четыре человека погибли на месте. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Одной из жертв стал член Совета депутатов Чулымского района и директора спортивного комплекса «Радуга» Виталий Сергиенко.