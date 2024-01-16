15 января стал первым днем 2024 года без погибших в ДТП в Новосибирской области

Это стало своего рода передышкой после каникул, насыщенных трагичными дорожными происшествиями. Всего с 30 декабря по 8 января зафиксировали 41 ДТП, это на 11 больше, чем за тот же период год назад. Пострадали 60 человек, в том числе семь детей. Погибли 15 человек, включая ребенка (на 10 больше, чем в 2023 году). Рост ДТП вызвал настороженность у сотрудников областной Госавтоинспекции, губернатор региона Андрей Травников вовсе заявил, что его это «напрягает».