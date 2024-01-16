Блогер из Новосибирска станет участницей реалити-шоу «Богиня свиданий»

В следующем выпуске этого шоу будет соревноваться 21-летняя Снежана Сорокина из Новосибирска. Она является спортсменкой, блогером и мамой. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для главного героя выпуска. Если сибирячке удастся очаровать потенциального жениха, то она получит ответное приглашение на свидание от него и победит в шоу.