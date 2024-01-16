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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Сибирячка станет участницей шоу

Блогер из Новосибирска станет участницей реалити-шоу «Богиня свиданий»

16 января 2024, 06:44
Фото: «Богиня свиданий»/«Суббота!»
Сибирячка станет участницей шоу
Девушка из Новосибирска будет участвовать в популярном телевизионном шоу «Богиня свиданий», которое выходит на канале «Суббота!».

В рамках реалити-шоу три девушки будут устраивать интересные свидания для потенциального жениха, но только одна из них получит звание «богини свиданий». Оценивать эти встречи будут блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также эксперт по моде Даниил Грачев.

В следующем выпуске этого шоу будет соревноваться 21-летняя Снежана Сорокина из Новосибирска. Она является спортсменкой, блогером и мамой. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для главного героя выпуска. Если сибирячке удастся очаровать потенциального жениха, то она получит ответное приглашение на свидание от него и победит в шоу.

Сможет ли Снежана Сорокина превзойти своих конкуренток в реалити-шоу «Богиня свиданий», зрители узнают 16 января в 21:30 на канале «Суббота!».

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Реалити-шоу
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