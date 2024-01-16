Блогер из Новосибирска станет участницей реалити-шоу «Богиня свиданий»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В рамках реалити-шоу три девушки будут устраивать интересные свидания для потенциального жениха, но только одна из них получит звание «богини свиданий». Оценивать эти встречи будут блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также эксперт по моде Даниил Грачев.
В следующем выпуске этого шоу будет соревноваться 21-летняя Снежана Сорокина из Новосибирска. Она является спортсменкой, блогером и мамой. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для главного героя выпуска. Если сибирячке удастся очаровать потенциального жениха, то она получит ответное приглашение на свидание от него и победит в шоу.
Сможет ли Снежана Сорокина превзойти своих конкуренток в реалити-шоу «Богиня свиданий», зрители узнают 16 января в 21:30 на канале «Суббота!».