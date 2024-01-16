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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:49

Погибли дети

Два ребенка и женщина погибли при пожаре в Новосибирской области

16 января 2024, 05:46
Фото: прокуратура НСО
Погибли дети
Дети и взрослый погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, о чем сообщили в прокуратуре региона.

По данным, полученным от прокуратуры, произошедшее случилось ночью 16 января 2024 года в жилом доме на улице Октябрьская в поселке Петровский Ордынского района.

В пожаре погибли три человека. Возбуждено дело по факту причинения смерти двум или более лицам вследствие неосторожности.

Известно, что после ликвидации пожара, в доме обнаружили тела двух детей и женщины. Расследование дела находится под контролем прокуратуры.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Уголовное дело#МЧС#Прокуратура#Эмилия Губарева
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