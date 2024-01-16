Два ребенка и женщина погибли при пожаре в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:49
По данным, полученным от прокуратуры, произошедшее случилось ночью 16 января 2024 года в жилом доме на улице Октябрьская в поселке Петровский Ордынского района.
В пожаре погибли три человека. Возбуждено дело по факту причинения смерти двум или более лицам вследствие неосторожности.
Известно, что после ликвидации пожара, в доме обнаружили тела двух детей и женщины. Расследование дела находится под контролем прокуратуры.