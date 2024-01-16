ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи включены новые возможности

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В документе прописан алгоритм диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, переболевших коронавирусом. Внимание также акцентируется на оценке здоровья россиян репродуктивного возраста и семей с детьми. Предполагается предоставление медпомощи ветеранам боевых действий вне очереди. Помимо этого, в первый раз за счет средств ОМС решено было начать оказывать консультационную психологическую поддержку населению для определения общей картины состояния здоровья, пишет РИА «Новости».
В наступившем году удалось добиться самого внушительного прироста субвенции за последнее пятилетие — 373,2 миллиарда рублей (113,6%). По отношению к прошлому году на 13,3% возрос норматив финансирования территориальных программ ОМС на каждого клиента системы страхования.
Поменялась система распределения средств по видам и условиям предоставления медпомощи. Самый весомый прирост в 175,4 миллиарда рублей (приблизительно 17%) произошел в первичной медико-санитарной помощи. Свыше чем на 5% относительно 2023 года вырос размер предоставляемой медпомощи по медицинской реабилитации в амбулаториях.
Также стоит упомянуть и рост на 13,6% затрат на предоставление медпомощи по базовой программе ОМС медучреждениями федерального уровня.
В программу государственных гарантий заложено финансирование профилактических медосмотров и диспансеризаций для свыше чем 100 миллионов застрахованных лиц — это на 15 миллионов превышает показатели прошлого года.
«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», — рассказал о важности профилактических мер в здравоохранении председатель ФОМС Илья Баланин.
Кроме того, в области специализированной, включая и высокотехнологичную, медпомощи, оказанием которой занимаются федеральные медицинские организации, в программе государственных гарантий решено было увеличить финансирование и нормативы объема по профилю «Онкология», а также объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Планируется, что в наступившем году будет сделана 10 751 процедура ЭКО, что на 27,1% превышает итоги ушедшего года.