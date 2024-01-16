ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи включены новые возможности

Кроме того, в области специализированной, включая и высокотехнологичную, медпомощи, оказанием которой занимаются федеральные медицинские организации, в программе государственных гарантий решено было увеличить финансирование и нормативы объема по профилю «Онкология», а также объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Планируется, что в наступившем году будет сделана 10 751 процедура ЭКО, что на 27,1% превышает итоги ушедшего года.