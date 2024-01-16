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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Мушиная мука в Новосибирске появится нескоро

«Голова не болит»: эксперт рассказал о мушиной муке в магазинах Новосибирска

16 января 2024, 14:29
Фото: Midjourney
Мушиная мука в Новосибирске появится нескоро

Новосибирцам рассказали, появится ли мука из насекомых в супермаркетах

Осенью 2023 года в правительстве РФ одобрили производство муки из мух. Многих россиян это повергло в шок, однако отчаиваться пока не стоит.

Основной причиной производства муки из мух стало требование торговых партнеров из Евросоюза. По мнению иностранных специалистов, производство муки из иного белка поспособствует уменьшению выбросов парниковых газов от крупного рогатого скота. В России планировались меры по уменьшению «парникового эффекта» из-за нежелания платить углеродный налог.

«Поскольку наш основной партнер теперь Китай, то у нас не болит голова из-за уменьшения метана. Появления муки из насекомых на наших прилавках не предвидится», — рассказал Om1.ru заместитель директора по инновационной деятельности института цитологии и генетики СО РАН Петр Куценогий .

Если же мука из мух или других насекомых появится на новосибирских прилавках, то это произойдет постепенно. При ее производстве могут применять вкусовые добавки, поскольку она будет отличаться от обычной.

Напомним, что в новосибирских магазинах пока нельзя найти дешевые яйца.

Рост цен на яйца продолжился в Новосибирске после Нового года
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#Экономика#Общество#Экология#Новосибирск#Насекомые#Еда#Александр Ляхов#Экологические проблемы
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