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На новосибирской «голой вечеринке» костюмы могут быть очень смелыми

«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»

16 января 2024, 04:38
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На новосибирской «голой вечеринке» костюмы могут быть очень смелыми

Глава Совета отцов заявил в СК о проведении «голой вечеринки» в Новосибирске

10 февраля 2024 в одном из клубов Новосибирска планируется VIP-вечеринка с «тактильными практиками». Билеты от 7 до 60 тысяч рублей. Глава областного Совета отцов Сергей Майоров написал, что готовится «оргия» и сравнил мероприятие с «голой вечеринкой» в Москве. Общественник обратился в СК.
«В одном из клубов нашего города в феврале будет организована массовая оргия в сатанинских костюмах и рогами на голове», — написал общественник на своей странице в «Вконтакте».

В беседе с Atas.info Майоров уточнил, что организация уже принимает меры, чтобы не допустить проведение вечеринки, и «публикация — это одна из них»:

«Сегодня (16 января. — Прим. Ред.) планируем обратиться с заявлением в СК. Очень надеюсь, что после наших действий мероприятие отменят».

Место проведения мероприятия организаторы скрывают, его сообщают только после одобрения заявки на участие в соцсетях. Но, по словам общественника, место проведения можно узнать, приобретая билет.

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Участникам предлагают три варианта билетов, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Стоимость ранжируется от 7 тысяч до 60 тысяч рублей. В VIP-пакет входит, помимо всех пунктов программы, входит трансфер, личная гримерка, сопровождающий, костюм.

Гостям предлагают поучаствовать в тактильных практиках и мастер-классах или просто наблюдать за происходящим.

Количество участников — около 150 человек. Всех обещают проверять на благонадежность и подозрительных чужаков не пускать. В сообществах мероприятия изначально были опубликованы подробные инструкции по дресс-коду, но позже они исчезли.

Корреспондент связался с организаторами вечеринки. Они не согласны с обвинениями и аналогией с «голой вечеринкой» и заявляют, что всё вполне пристойно.

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«Мы проводим костюмированные вечеринки каждый раз на разную тему, в прошлый раз была тема всем известного праздника Хэллоуин. В этот раз вечеринка будет по мотивам фильма Blade Runner („Бегущий по лезвию“. — Прим. Ред.)», — сообщила одна из организаторов.

Кстати, это уже седьмая вечеринка, в Новосибирске их проводят на постоянной основе.

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