«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»

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«В одном из клубов нашего города в феврале будет организована массовая оргия в сатанинских костюмах и рогами на голове», — написал общественник на своей странице в «Вконтакте».
В беседе с Atas.info Майоров уточнил, что организация уже принимает меры, чтобы не допустить проведение вечеринки, и «публикация — это одна из них»:
«Сегодня (16 января. — Прим. Ред.) планируем обратиться с заявлением в СК. Очень надеюсь, что после наших действий мероприятие отменят».
Место проведения мероприятия организаторы скрывают, его сообщают только после одобрения заявки на участие в соцсетях. Но, по словам общественника, место проведения можно узнать, приобретая билет.
Участникам предлагают три варианта билетов, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Стоимость ранжируется от 7 тысяч до 60 тысяч рублей. В VIP-пакет входит, помимо всех пунктов программы, входит трансфер, личная гримерка, сопровождающий, костюм.
Гостям предлагают поучаствовать в тактильных практиках и мастер-классах или просто наблюдать за происходящим.
Количество участников — около 150 человек. Всех обещают проверять на благонадежность и подозрительных чужаков не пускать. В сообществах мероприятия изначально были опубликованы подробные инструкции по дресс-коду, но позже они исчезли.
Корреспондент связался с организаторами вечеринки. Они не согласны с обвинениями и аналогией с «голой вечеринкой» и заявляют, что всё вполне пристойно.
«Мы проводим костюмированные вечеринки каждый раз на разную тему, в прошлый раз была тема всем известного праздника Хэллоуин. В этот раз вечеринка будет по мотивам фильма Blade Runner („Бегущий по лезвию“. — Прим. Ред.)», — сообщила одна из организаторов.
Кстати, это уже седьмая вечеринка, в Новосибирске их проводят на постоянной основе.