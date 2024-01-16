Компания Kaspersky не нашла вредоносных компонентов в приложении «2ГИС»

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Эксперты компании Kaspersky провели внешнюю проверку приложения «2ГИС», разработанное в Новосибирске, которое ранее было помечено как вредоносное в Google Play.
Были проверены несколько версий 2ГИС: никаких признаков вредоносной активности в приложении не найдено, пишет ТАСС. Эксперты пришли к выводу, что это приложение полностью безопасно. Пользователям можно игнорировать уведомления от Google Play.
Ранее стало известно, что Google Play отправило сообщения новосибирским разработчикам о том, что 2ГИС является вредоносным приложением и пытается получить доступ к личным данным. В ответ на это утверждение представители «2ГИС» опровергли его.