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Published Сегодня, 01:23

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Ранее 2гис удаляли

Компания Kaspersky не нашла вредоносных компонентов в приложении «2ГИС»

16 января 2024, 01:23
Фото: Midjourney
Ранее 2гис удаляли
После проверки нескольких версий 2ГИС, Kaspersky не обнаружил никаких признаков вредоносности.

Эксперты компании Kaspersky провели внешнюю проверку приложения «2ГИС», разработанное в Новосибирске, которое ранее было помечено как вредоносное в Google Play.

Были проверены несколько версий 2ГИС: никаких признаков вредоносной активности в приложении не найдено, пишет ТАСС. Эксперты пришли к выводу, что это приложение полностью безопасно. Пользователям можно игнорировать уведомления от Google Play.

Ранее стало известно, что Google Play отправило сообщения новосибирским разработчикам о том, что 2ГИС является вредоносным приложением и пытается получить доступ к личным данным. В ответ на это утверждение представители «2ГИС» опровергли его.

Служба безопасности Google Play насильно блокирует приложение 2ГИС у новосибирцев
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#Новосибирск#Приложения#Вирус#Телефон#Эмилия Губарева#2ГИС
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