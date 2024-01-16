Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности. От окунания следует отказаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто недавно переболел гриппом, ОРВИ, COVID-19 или пневмонией. Перед окунанием нельзя употреблять спиртные напитки. Лучше всего закаляться за пару месяцев до обряда: принимать холодный душ и выходить на улицу в минимальном количестве одежде, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.