atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В городе откроют 6 купелей

Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей

16 января 2024, 13:21
Фото: Артур Салимов / 1MI
В городе откроют 6 купелей

Стали известны адреса купелей на Крещение в Новосибирске

Новосибирцам рассказали, где можно окунуться в купель на крещение. В столице региона официально будут работать 6 мест. Всего в области откроют 30 купелей.

В Новосибирске с полуночи 18 января до полуночи 19 января будут работать 6 купелей.

1. Европейский берег

Где: Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег».

Когда: 19 января с 11:00 до 00:00

Европейский берегЕвропейский берег
Европейский берег
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

2. Озеро Спартак

Где: Калининский район озеро «Спартак»

Когда: 19 января с 10:00 до 22:00

Озеро СпартакОзеро Спартак
Озеро Спартак
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

3. ЖК Венеция

Где: Ленинский район р. Обь ЖК «Венеция» ул. Ясный берег, 3

Когда: 19 января с 09:00 до 18:00

ЖК ВенецияЖК Венеция
ЖК Венеция
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

4. У моря Обского

Где: Новосибирское водохранлище, парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг»

Когда: с 00:00 18 января до 00:00 19 января

У моря ОбскогоУ моря Обского
У моря Обского
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

5. Затон

Где: Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97

Когда: с 00:00 18 января до 00:00 19 января

ЗатонЗатон
Затон
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

6. Жемчужина Сибири

Где: Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири»

Когда: 19 января с 10:00 до 22:00

Жемчужина СибириЖемчужина Сибири
Жемчужина Сибири
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

На карте можно сориентироваться, где будут находиться купели. Не окунайтесь в необорудованных местах — это может стоить вам жизни.

Все купели будут оборудованы лестницами, рядом будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. Также откроют пункты обогрева. При необходимости окажут госпитализацию.

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности. От окунания следует отказаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто недавно переболел гриппом, ОРВИ, COVID-19 или пневмонией. Перед окунанием нельзя употреблять спиртные напитки. Лучше всего закаляться за пару месяцев до обряда: принимать холодный душ и выходить на улицу в минимальном количестве одежде, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Читайте также:
Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской областиЭкстремальные морозы на Крещение 19 января 2024 не ожидаются в НовосибирскеВице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
#Новосибирск#Новосибирская область#Религия#Крещение#Купели#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Алина Гурицкая#Инструкция
Подпишитесь
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Сегодня, 04:38
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Сегодня, 04:35
ТОП лучших фото с фестиваля иглу в Новосибирске: когда снова построят город эскимосов
Сегодня, 09:52
Срочно. В Новосибирске пропали 10-летний мальчик и мама из Австрии — о пропаже сообщил отец
Сегодня, 07:33
Сколько новосибирцев приходилось откачивать на Крещение, рассказали в МЧС
Сегодня, 07:16
Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ
Сегодня, 02:19