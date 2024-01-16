Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Новосибирске с полуночи 18 января до полуночи 19 января будут работать 6 купелей.
Где: Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег».
Когда: 19 января с 11:00 до 00:00
Где: Калининский район озеро «Спартак»
Когда: 19 января с 10:00 до 22:00
Где: Ленинский район р. Обь ЖК «Венеция» ул. Ясный берег, 3
Когда: 19 января с 09:00 до 18:00
Где: Новосибирское водохранлище, парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг»
Когда: с 00:00 18 января до 00:00 19 января
Где: Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97
Когда: с 00:00 18 января до 00:00 19 января
Где: Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири»
Когда: 19 января с 10:00 до 22:00
На карте можно сориентироваться, где будут находиться купели. Не окунайтесь в необорудованных местах — это может стоить вам жизни.
Все купели будут оборудованы лестницами, рядом будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. Также откроют пункты обогрева. При необходимости окажут госпитализацию.
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности. От окунания следует отказаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто недавно переболел гриппом, ОРВИ, COVID-19 или пневмонией. Перед окунанием нельзя употреблять спиртные напитки. Лучше всего закаляться за пару месяцев до обряда: принимать холодный душ и выходить на улицу в минимальном количестве одежде, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.