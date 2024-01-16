Минкульт РФ привлечен к суду о статусе военного городка в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Новосибирский областной суд привлек Министерство культуры России в качестве третьей стороны к процессу, в котором Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ (СибТУИО) требует признать незаконным решение региональных властей от 2005 года о включении комплекса зданий бывшего военного городка № 17 в реестр объектов культурного наследия. Таким образом, удовлетворено ходатайство оборонного ведомства, представитель которого заявил, что решение о признании зданий памятниками областные чиновники принимали по согласованию с федеральным Минкультом.
«В заседании были вопросы-ответы по техническим аспектам постановки под государственную охрану военного городка, было ли, и в чем состояло согласование с Минкультуры? Областной прокурор попросила пояснить правовые последствия названных процедур от представителя Минкультуры. Представитель Минкультуры попросил отложить рассмотрение до получения документов, учетных карточек и всех связанных с ними сведений из архива», — сообщила секретарь новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Матросова.
Следующее заседание суда назначено на 6 марта, по мнению Матросовой, на нем будет оглашено решение.
Иск о снятии с архитектурного комплекса военного городка охранного статуса СибТУИО подало в марте 2023 года. Ответчиком выступает правительство Новосибирской области. По мнению военного ведомства, решение о придании архитектурному комплексу статуса памятника было принято с нарушением законодательства.
Возможное изменение статуса архитектурного ансамбля военного городка снимает ответственность с Минобороны за судьбу частично руинированных строений и дает возможности для уничтожения памятников истории в угоду застройщикам, считает гражданская активистка Елена Гавровская.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века — казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.
Территория Военного городка по-прежнему закреплена за Министерством обороны. Несмотря на звучавшие в 2021 году заявления главы военного ведомства Сергея Шойгу о возможной передаче земли и имущественного комплекса в ведение Новосибирской области такое решение до сих пор не принято.
Многие здания-памятники на текущий момент находятся на балансе СибТУИО, военное ведомство по закону должно заботиться о поддержании их в хорошем состоянии.