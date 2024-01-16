Минкульт РФ привлечен к суду о статусе военного городка в Новосибирске

Новосибирский областной суд привлек Министерство культуры России в качестве третьей стороны к процессу, в котором Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ (СибТУИО) требует признать незаконным решение региональных властей от 2005 года о включении комплекса зданий бывшего военного городка № 17 в реестр объектов культурного наследия. Таким образом, удовлетворено ходатайство оборонного ведомства, представитель которого заявил, что решение о признании зданий памятниками областные чиновники принимали по согласованию с федеральным Минкультом.