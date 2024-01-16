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Мужчина загадочно исчез

Мужчину со шрамом на правой щеке ищут две недели в Новосибирске

16 января 2024, 03:48
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина загадочно исчез
В Новосибирске пропал 55-летний Сергей Дугачев, у которого есть шрам на правой щеке; волонтеры объявили поиск.

В Новосибирске ищут 55-летнего Сергея Дугачева. О пропажа объявили волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». Согласно данным из ориентировки, мужчина живет в микрорайоне ОбьГЭС, но со 2 января 2024 года о нем ничего неизвестно.

Сергей имеет обычное телосложение, его рост составляет примерно 175-180 см. У него русые волосы и серые глаза. Также на его правой щеке есть шрам.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, свяжитесь с горячей линией отряда по номеру 8-800-700-54-52 или позвоните по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Волонтеры#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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