Мужчину со шрамом на правой щеке ищут две недели в Новосибирске

В Новосибирске ищут 55-летнего Сергея Дугачева. О пропажа объявили волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». Согласно данным из ориентировки, мужчина живет в микрорайоне ОбьГЭС, но со 2 января 2024 года о нем ничего неизвестно.