На МСП. РФ появился сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

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Published Сегодня, 08:37
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При помощи этого сервиса можно проводить сравнение условий по различным параметрам работы на площадках. Помимо этого, пользователи цифровой платформы МСП.РФ могут получать от маркетплейсов специальные предложения, касающиеся продвижения услуг и оформления карточек товаров. Новый сервис автоматически подбирает подходящие предпринимателям региональные меры поддержки для работы на маркетплейсах, сообщает ria.ru.
Например, московские предприниматели могут получать бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в социальных сетях и пользоваться помощью персональных кураторов на всех этапах ведения бизнеса. Представители МСП-сектора из Республики Татарстан могут получить на безвозмездной основе помощь при размещении предложений на выбранном маркетплейсе. Предпринимателям из Ивановской области доступно продвижение предложений на интернет-площадке на условиях софинансирования.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 год было зафиксировано 152 тысячи новых регистраций бизнеса в интернет-торговле. Это значит, что количество предпринимателей, реализующих свои предложения через электронные торговые площадки, увеличивается, и они нуждаются в помощи при размещении и продвижении товаров и услуг в соцсетях и на маркетплейсах.
«Авторизованные пользователи МСП.РФ, помимо этого, получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», — сообщил Александр Исаевич.
Например, одна из таких площадок предоставляет пользователям, авторизованным на цифровой платформе МСП.РФ, 30-процентную скидку на размещение товара на верхних позициях на главной странице. Другая площадка предлагает до шестидесяти тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.
Пользователи нового сервиса МСП.РФ могут ознакомиться с инструкциями, составленными экспертами площадок, по регистрации на маркетплейсе, оформлению карточек товаров, составлению объявлений об услугах, настройке стоимости и логистике, а также по продвижению товаров и услуг, разработке стратегии и аналитике.
Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» содержит полезные инструменты, которые предприниматели могут использовать при работе с крупнейшими российскими площадками, такими как «Ярмарка Мастеров», «Мегамаркет», «Профи.ру», Ozon, «Авито», «ВКонтакте». Стоит отметить, что все представленные на сервисе площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы предоставлять помощь предпринимателям на разных этапах ведения бизнеса, связанного с онлайн-продажами.