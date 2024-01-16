На МСП. РФ появился сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 год было зафиксировано 152 тысячи новых регистраций бизнеса в интернет-торговле. Это значит, что количество предпринимателей, реализующих свои предложения через электронные торговые площадки, увеличивается, и они нуждаются в помощи при размещении и продвижении товаров и услуг в соцсетях и на маркетплейсах.