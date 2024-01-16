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На МСП. РФ появился сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

На МСП. РФ появился сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

16 января 2024, 08:37
Фото: 1MI
На платформе МСП.РФ появился новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях», предназначенный для самозанятых и предпринимателей, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг через интернет. Рассчитан он и на тех, кто только начинает вести такую деятельность.

При помощи этого сервиса можно проводить сравнение условий по различным параметрам работы на площадках. Помимо этого, пользователи цифровой платформы МСП.РФ могут получать от маркетплейсов специальные предложения, касающиеся продвижения услуг и оформления карточек товаров. Новый сервис автоматически подбирает подходящие предпринимателям региональные меры поддержки для работы на маркетплейсах, сообщает ria.ru.

Например, московские предприниматели могут получать бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в социальных сетях и пользоваться помощью персональных кураторов на всех этапах ведения бизнеса. Представители МСП-сектора из Республики Татарстан могут получить на безвозмездной основе помощь при размещении предложений на выбранном маркетплейсе. Предпринимателям из Ивановской области доступно продвижение предложений на интернет-площадке на условиях софинансирования.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что за 2023 год было зафиксировано 152 тысячи новых регистраций бизнеса в интернет-торговле. Это значит, что количество предпринимателей, реализующих свои предложения через электронные торговые площадки, увеличивается, и они нуждаются в помощи при размещении и продвижении товаров и услуг в соцсетях и на маркетплейсах.

«Авторизованные пользователи МСП.РФ, помимо этого, получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», — сообщил Александр Исаевич.

Например, одна из таких площадок предоставляет пользователям, авторизованным на цифровой платформе МСП.РФ, 30-процентную скидку на размещение товара на верхних позициях на главной странице. Другая площадка предлагает до шестидесяти тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.

Пользователи нового сервиса МСП.РФ могут ознакомиться с инструкциями, составленными экспертами площадок, по регистрации на маркетплейсе, оформлению карточек товаров, составлению объявлений об услугах, настройке стоимости и логистике, а также по продвижению товаров и услуг, разработке стратегии и аналитике.

Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» содержит полезные инструменты, которые предприниматели могут использовать при работе с крупнейшими российскими площадками, такими как «Ярмарка Мастеров», «Мегамаркет», «Профи.ру», Ozon, «Авито», «ВКонтакте». Стоит отметить, что все представленные на сервисе площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы предоставлять помощь предпринимателям на разных этапах ведения бизнеса, связанного с онлайн-продажами.

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