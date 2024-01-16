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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Мужчина позарился на алкоголь и кофе

Новосибирец позарился на водку и кофе — его скрутили кассиры

16 января 2024, 11:58
Фото: 1MI
Мужчина позарился на алкоголь и кофе

В Новосибирске задержали мужчину за кражу кофе и алкоголя из магазина

В Дзержинском районе Новосибирска был задержан мужчина. Его подозревают в попытке кражи из супермаркета.

Инцидент произошел вечером 15 января. Мужчина зашел в магазин по улице Куприна и спокойно спрятал под куртку и в сумку кофе, алкоголь и колбасу. Новосибирец попытался незаметно выйти из помещения, но его оперативно скрутили кассиры.

«На место незамедлительно прибыла старший участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №5 „Дзержинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску майор полиции, которая задержала подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отделение», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 42-летний сибиряк уже был судим за кражу и грабеж. Сейчас в отношении задержанного избирается мера пресечения.

Напомним, что искусственный интеллект помог вычислить и задержать грабителя в Новосибирском метро

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Продукты#Полиция#Кража#Магазин#Супермаркет#Александр Ляхов
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