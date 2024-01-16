Новосибирец позарился на водку и кофе — его скрутили кассиры

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Инцидент произошел вечером 15 января. Мужчина зашел в магазин по улице Куприна и спокойно спрятал под куртку и в сумку кофе, алкоголь и колбасу. Новосибирец попытался незаметно выйти из помещения, но его оперативно скрутили кассиры.
«На место незамедлительно прибыла старший участковый уполномоченный полиции Отдела полиции №5 „Дзержинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску майор полиции, которая задержала подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отделение», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что 42-летний сибиряк уже был судим за кражу и грабеж. Сейчас в отношении задержанного избирается мера пресечения.
Напомним, что искусственный интеллект помог вычислить и задержать грабителя в Новосибирском метро