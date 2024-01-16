Новосибирец позарился на водку и кофе — его скрутили кассиры

Инцидент произошел вечером 15 января. Мужчина зашел в магазин по улице Куприна и спокойно спрятал под куртку и в сумку кофе, алкоголь и колбасу. Новосибирец попытался незаметно выйти из помещения, но его оперативно скрутили кассиры.