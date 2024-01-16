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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Новосибирские бизнесмены не согласны с новыми правилами размещения рекламы в городе

Новосибирские бизнесмены выступили против запрета медиафасадов на городских улицах

16 января 2024, 12:55
Фото: pxhere.com
Новосибирские бизнесмены не согласны с новыми правилами размещения рекламы в городе

Эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» не согласны с ограничением медиафасадов в Новосибирске

В администрации города Новосибирска создали проект изменений в правила размещения наружной рекламы на улицах города. В случае принятия корректировок под частичный запрет могут попасть медиаэкраны и видеофасады. Предпринимательское сообщество уже выступило против предлагаемых изменений.

По мнению экспертов регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», изменения приведут к серьезным ограничениям в установке медиафасадов и видеоэкранов на городских зданиях, поскольку проектом предполагается их размещение только на окраинах. Все это поспособствует сокращению возможностей продвижения рекламного продукта.

Кроме того, проектом планируется ограничение бизнеса для ТЦ и торгово-развлекательных комплексов средней и малой торговой площади и строгие ограничительные меры для конструкций крупного формата.

Со стороны предпринимательского сообщества поступило предложение исключить из ограничения отдельно стоящие видеоэкраны с рекламным полем свыше 36 квадратных метров плюс видеоэкраны и медиафасады на зданиях, расположенных на улицах гостевых маршрутов.

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«В Новосибирске уже введено достаточно норм по размещению видеоэкранов и медиафасадов на зданиях. Паспорту фасада здания должны соответствовать все размещаемые на нем рекламные конструкции, а согласовывается он в профильном департаменте строительства и архитектуры мэрии, где, помимо прочего, регулируется и наружная реклама. Таким образом, дополнительные нормативные акты тут не нужны», — заявила Infopro54 вице-президент регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Кроме того, эксперты отметили, что видеоэкраны и медиафасады устанавливаются непосредственно на здания и сооружения, что влияет на облик самого здания. Однако застройка Новосибирска зачастую диаметрально противоречит друг другу.

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«Вводить единый запрет на разные улицы нецелесообразно. Вероятно, необходимо доработать критерии в регулировании установки наружной рекламы в исторической части Новосибирска или в зонах высокохудожественной архитектурной застройки», — считает Наталия Кошелева.

Вдобавок ограничения на установку медиафасадов и видеоэкранов могут поспособствовать замедлению трендов цифрового развития современного рынка наружной рекламы. По мнению предпринимателей, целесообразнее ограничить установку обычных билбордов.

Заключение, подготовленное реготделением и подписанное председателем Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорем Саловым, уже направлено в мэрию. Его должны рассмотреть до 5 февраля.

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