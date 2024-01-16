Новосибирские бизнесмены выступили против запрета медиафасадов на городских улицах

По мнению экспертов регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», изменения приведут к серьезным ограничениям в установке медиафасадов и видеоэкранов на городских зданиях, поскольку проектом предполагается их размещение только на окраинах. Все это поспособствует сокращению возможностей продвижения рекламного продукта.