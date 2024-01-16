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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Пассажиры не могут улететь в Таиланд

Новосибирские прокуроры заинтересовались задержкой авиарейса в Таиланд

16 января 2024, 08:33
Фото: Telegram-канал Западно-Сибирской прокуратуры
Пассажиры не могут улететь в Таиланд

Новосибирцы в течение 10 часов не смогут улететь в Таиланд

Во вторник, 16 января, в новосибирском аэропорту Толмачево произошла задержка рейса в Таиланд. Инцидент уже привлек внимание транспортной прокуратуры.

Вылет самолета был намечен на 09.15 утра по местному времени. Однако 280 пассажиров — из них 30 детей — так и не дождались отдыха на пляжах Паттайи.

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании „Аэрофлот“ до Бангкока (Тайланд) продолжительностью более 10 часов», - сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства осуществляют надзорные мероприятия по защите прав потребителей. Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Сотни пассажиров оказались заблокированы в новосибирском аэропорту Толмачево
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Задержка рейса#Александр Ляхов
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