Новосибирские прокуроры заинтересовались задержкой авиарейса в Таиланд

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Вылет самолета был намечен на 09.15 утра по местному времени. Однако 280 пассажиров — из них 30 детей — так и не дождались отдыха на пляжах Паттайи.
«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании „Аэрофлот“ до Бангкока (Тайланд) продолжительностью более 10 часов», - сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сотрудники ведомства осуществляют надзорные мероприятия по защите прав потребителей. Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.