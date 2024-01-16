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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Новосибирский блогер Давид Манукян сыграл в новом сезоне телесериала

Новосибирский блогер DAVA сыграл в рулетку «по понятиям»

16 января 2024, 14:02
Фото: Телеканал ТНТ (скриншот)
Новосибирский блогер Давид Манукян сыграл в новом сезоне телесериала

Новосибирский блогер DAVA снялся в новом сезоне «Ресторана по понятиям»

Новосибирский блогер и музыкант Давид Манукян, также известный как DAVA, снялся в одном из эпизодов сериала «Ресторан по понятиям». Третий сезон проекта выходит на телеканале ТНТ.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, Давид Манукян появится в одиннадцатой серии. Его герой по имени Олег обожает играть в рулетку, но ему не везет. Однако удача будет на его стороне после встречи с персонажем по прозвищу Килька.

Сериал «Ресторан по понятиям» связан с судьбой бывших арестантов. Четверо приятелей познакомились в тюрьме и теперь хотят красиво уйти на покой, совершив грандиозное ограбление банка. Для этого они арендуют находящийся рядом ресторан.

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Стоит отметить, что уроженец Новосибирска Давид Манукян до этого уже снимался в различных проектах. Одним из наиболее успешных стал сериал «Здравствуйте, вам пора».

Напомним, что подопечная Давида Манукяна — тринадцатилетний блогер Милана Хаметова — стала «Открытием года».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Блогер#Проект#Телевидение#Александр Ляхов#Давид Манукян
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