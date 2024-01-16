Новосибирский блогер DAVA сыграл в рулетку «по понятиям»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, Давид Манукян появится в одиннадцатой серии. Его герой по имени Олег обожает играть в рулетку, но ему не везет. Однако удача будет на его стороне после встречи с персонажем по прозвищу Килька.
Сериал «Ресторан по понятиям» связан с судьбой бывших арестантов. Четверо приятелей познакомились в тюрьме и теперь хотят красиво уйти на покой, совершив грандиозное ограбление банка. Для этого они арендуют находящийся рядом ресторан.
Стоит отметить, что уроженец Новосибирска Давид Манукян до этого уже снимался в различных проектах. Одним из наиболее успешных стал сериал «Здравствуйте, вам пора».
Напомним, что подопечная Давида Манукяна — тринадцатилетний блогер Милана Хаметова — стала «Открытием года».