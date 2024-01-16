Новосибирский блогер DAVA сыграл в рулетку «по понятиям»

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, Давид Манукян появится в одиннадцатой серии. Его герой по имени Олег обожает играть в рулетку, но ему не везет. Однако удача будет на его стороне после встречи с персонажем по прозвищу Килька.