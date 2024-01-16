О болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Справка
«Болезнь X» — так с 2018 года называют теоретический неизвестный патоген, способный
вызвать эпидемию или пандемию. Представляет собой перечень патогенов и заболеваний,
требующих срочной разработки лекарств или способов лечения.
Корреспондент Atas.info обратился за экспертным мнением к известному вирусологу, академику РАН, профессору Новосибирского госуниверситета Сергею Нетесову. Ученый уточнил, что разговоры о смертоносной инфекции носят превентивный характер.
«За последние 20 лет в мире появлялись новые патогены, которые приводили то к небольшим вспышкам, то к эпидемиям, то к пандемии. В связи с чем около 10 лет назад среди микробиологов, инфекционистов, эпидемиологов и вирусологов возникло предложение начать стратегическую превентивную подготовку, чтобы оперативно бороться с новыми заболеваниями. Именно в этом ключе рассматривают возможность появления „болезни Х“, обсуждается возможное будущее появление такой болезни. Это необходимо, чтобы разработать меры быстрого реагирования: готовность к быстрой разработке мер защиты, диагностикумов и вакцин», — говорит Сергей Нетесов.
Эксперт напомнил о недавних вспышка и эпидемиях, которые и привели к концепции «болезни Х». К ним можно отнести атипичную пневмонию 2003 года, пандемию свиного гриппа 2009 года, а также вспышки, вызванные вирусом ближневосточного респираторного синдрома, который был вызван коронавирусом в 2012 году.
«После было еще несколько случаев: вспышка, вызванная вирусом Эбола в 2014–2015 годах, а в последние четыре года была пандемия, вызванная нами коронавирусом. Так что появление новых патогенов более чем реально. Что это будут за патогены — пока не известно. Сейчас идут обсуждения способов и путей стратегической координации действий по достижению более высокой степени готовности разных стран в случае появления нового патогена, то есть той самой болезни Х. В любом случае, бояться не стоит. Нужно своевременно разрабатывать и принимать меры, которые помогут минимизировать последствия, и иметь стратегические запасы компонентов диагностикумов, вакцин и масок», — заключил ученый.
По мнению ученых со всего мира, новая болезнь X может стать в 20 раз опаснее своего предшественника — коронавируса. Существует также мнение, что громкие обсуждения новой болезни могут носить «экономический характер». Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре: как полагают в ведомстве, Всемирная организация здравоохранения придерживается идеи глобальной реформы здравоохранения. Вспышка якобы нового вируса может спровоцировать изменения в системе.