О болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна

По мнению ученых со всего мира, новая болезнь X может стать в 20 раз опаснее своего предшественника — коронавируса. Существует также мнение, что громкие обсуждения новой болезни могут носить «экономический характер». Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре: как полагают в ведомстве, Всемирная организация здравоохранения придерживается идеи глобальной реформы здравоохранения. Вспышка якобы нового вируса может спровоцировать изменения в системе.