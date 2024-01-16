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Updated Сегодня, 05:30

Островок в Новосибирском водохранилище много лет застраивали коттеджами

Остров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность

16 января 2024, 05:25
Фото: Прокуратура НСО
Островок в Новосибирском водохранилище много лет застраивали коттеджами

Остров Огуречный в Новосибирской области вернули в федеральную собственность

Земельный участок площадью больше 32 тыс. кв. метров в Искитимском районе Новосибирской области вернули в федеральную собственность. Об этом 16 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Участок на острове в Обском водохранилище уже застроен частными коттеджами.

В ходе проверки межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ранее орган местного самоуправления продал остров членам ДНТ «ФМК» с нарушениями.

Проверка выявила ряд нарушений и постановила, что размещение на острове дачного товарищества не соответствует целевому использованию. Во-первых, основная часть земельного участка расположена в границах береговой полосы водохранилища, является федеральной собственностью и не предназначена для граждан. Также на большей части участка растут хвойные деревья.

Исходя из этих данных, суд признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть в федеральную собственность 106 земельных участков, на которые собственники поделили остров. 27 земельных участков площадью больше 32 тыс. кв. метров уже изъяли.

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Остров Огуречный с 2014 года застраивали коттеджами, планировали организовать охотничьи угодья и увеселительные заведения. Многие здания так и остались недостроенными из-за начавшихся разбирательств.

Бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду обвиняли в продаже острова. Ущерб государству оценили в более 60,6 млн рублей. Судебное разбирательство длилось больше 1,5 лет. Экс-главу района признали виновным в халатности и назначили штраф — 110 тысяч рублей. В октябре 2023 года в связи с истечением сроков давности уголовное дело было прекращено. Лагоду освободили от ответственности.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Дачи#Искитим#Прокуратура#Земельный участок#Коттеджный посёлок#Обское водохранилище
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