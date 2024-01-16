Остров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В ходе проверки межрайонная природоохранная прокуратура установила, что ранее орган местного самоуправления продал остров членам ДНТ «ФМК» с нарушениями.
Проверка выявила ряд нарушений и постановила, что размещение на острове дачного товарищества не соответствует целевому использованию. Во-первых, основная часть земельного участка расположена в границах береговой полосы водохранилища, является федеральной собственностью и не предназначена для граждан. Также на большей части участка растут хвойные деревья.
Исходя из этих данных, суд признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть в федеральную собственность 106 земельных участков, на которые собственники поделили остров. 27 земельных участков площадью больше 32 тыс. кв. метров уже изъяли.
Остров Огуречный с 2014 года застраивали коттеджами, планировали организовать охотничьи угодья и увеселительные заведения. Многие здания так и остались недостроенными из-за начавшихся разбирательств.
Бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду обвиняли в продаже острова. Ущерб государству оценили в более 60,6 млн рублей. Судебное разбирательство длилось больше 1,5 лет. Экс-главу района признали виновным в халатности и назначили штраф — 110 тысяч рублей. В октябре 2023 года в связи с истечением сроков давности уголовное дело было прекращено. Лагоду освободили от ответственности.