Остров в Обском море с нелегальными коттеджами вернули в федеральную собственность

Бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду обвиняли в продаже острова. Ущерб государству оценили в более 60,6 млн рублей. Судебное разбирательство длилось больше 1,5 лет. Экс-главу района признали виновным в халатности и назначили штраф — 110 тысяч рублей. В октябре 2023 года в связи с истечением сроков давности уголовное дело было прекращено. Лагоду освободили от ответственности.