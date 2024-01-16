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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:17

Строительство поликлиник ведется в течение двух лет

Поликлиники по скандальной концессии в Новосибирске обещают сдать к лету

16 января 2024, 10:06
Фото: atas.info
Строительство поликлиник ведется в течение двух лет

Стали известны сроки сдачи поликлиник по концессии в Новосибирске

В Новосибирске вот уже третий год осуществляется строительство семи поликлиник по концессионному соглашению. В министерстве здравоохранения заверили, что все объекты сдадут к лету нынешнего года.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, работы по части поликлиник находятся на завершающем этапе.

«Поликлиники №2 и №7 строительно готовы. В настоящий момент Госстройнадзор осуществляет приемку, чтобы подготовить разрешительную документацию и передать нам для лицензирования. Высокая степень готовности по поликлинике №27», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в пресс-центре ТАСС.

Оставшиеся поликлиники должны быть полностью сданы в конце первого полугодия. «Ждем от наших партнеров сдачи объектов в срок», — отметил Хальзов.

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Стоит напомнить, что сдача семи поликлиник в Новосибирске по концессии неоднократно переносилась. Изначально ввод всех объектов в эксплуатацию планировался в августе 2022 года, но само строительство началось лишь в октябре 2021. Прокуратурой Новосибирской области неоднократно выявлялись нарушения, а перемены коснулись только стоимости работ — с 7,8 до 19,5 миллиарда рублей.

Стали известны сроки сдачи 7 поликлиник по ГЧП в Новосибирске
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Напомним, что станцию «Спортивную» планируют открыть на День города в июне нынешнего года.

Дату открытия новосибирской станции «Спортивная» поменяли на День города 2024
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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Концессия#Здравоохранение#Константин Хальзов#Поликлиники#Концессионеры#Александр Ляхов
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