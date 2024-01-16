Поликлиники по скандальной концессии в Новосибирске обещают сдать к лету

Стоит напомнить, что сдача семи поликлиник в Новосибирске по концессии неоднократно переносилась. Изначально ввод всех объектов в эксплуатацию планировался в августе 2022 года, но само строительство началось лишь в октябре 2021. Прокуратурой Новосибирской области неоднократно выявлялись нарушения, а перемены коснулись только стоимости работ — с 7,8 до 19,5 миллиарда рублей.