Поликлиники по скандальной концессии в Новосибирске обещают сдать к лету

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, работы по части поликлиник находятся на завершающем этапе.
«Поликлиники №2 и №7 строительно готовы. В настоящий момент Госстройнадзор осуществляет приемку, чтобы подготовить разрешительную документацию и передать нам для лицензирования. Высокая степень готовности по поликлинике №27», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в пресс-центре ТАСС.
Оставшиеся поликлиники должны быть полностью сданы в конце первого полугодия. «Ждем от наших партнеров сдачи объектов в срок», — отметил Хальзов.
Стоит напомнить, что сдача семи поликлиник в Новосибирске по концессии неоднократно переносилась. Изначально ввод всех объектов в эксплуатацию планировался в августе 2022 года, но само строительство началось лишь в октябре 2021. Прокуратурой Новосибирской области неоднократно выявлялись нарушения, а перемены коснулись только стоимости работ — с 7,8 до 19,5 миллиарда рублей.