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Омовения разрешат только под присмотром спасателей

Полиция будет бороться с неофициальным празднованием Крещения в Новосибирске

16 января 2024, 03:33
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Омовения разрешат только под присмотром спасателей
Врио мэра потребовал пресекать любые попытки горожан самостоятельно устроить купели

Неофициальные крещенские купели в Новосибирске должны быть немедленно засыпаны. Для борьбы с несанкционированными омовениями необходимо привлекать полицию. Такие указания подчиненным дал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания во вторник, 16 января.

Предполагается, что на территории Новосибирска 19 января официально будет открыто шесть купелей, на них будут дежурить врачи и спасатели.

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#Новосибирск#Запрет#Крещение#Купели#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции
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