Полиция будет бороться с неофициальным празднованием Крещения в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Неофициальные крещенские купели в Новосибирске должны быть немедленно засыпаны. Для борьбы с несанкционированными омовениями необходимо привлекать полицию. Такие указания подчиненным дал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания во вторник, 16 января.
Предполагается, что на территории Новосибирска 19 января официально будет открыто шесть купелей, на них будут дежурить врачи и спасатели.