Посредственный и без идеи — отзывы новосибирцев на фильм «Холоп 2»

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В российских кинотеатрах «Холоп 2» вышел 1 января 2024 года. Режиссером ленты стал Клим Шипенко, ранее снявший первую часть, фильмы «Текст» и «Вызов». В главной роли молодой актер из Сербии Милош Бикович и актриса Аглая Тарасова.
В первом фильме бывший мажор Гриша попадает в прошлое, в старую Руси и, внезапно, становится холопом. Побыв в этой роли, он начинает ощущать несправедливость этого мира и остро реагирует на нее. Особенно его возмущает поведение богатенькой и капризной Кати — неудивительно, что и ее ждет путешествие в другое измерение, которое преподнесет ей уроки.
Каст в фильме стал действительно звездным. Помимо Биковича и Тарасовой, роли получили Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
На фильм потратили полмиллиарда рублей, еще 150 млн — на маркетинг. На данный момент в прокате он собрал больше 27 млн долларов.
В Новосибирской области «Холоп 2» стал самым кассовым фильмом с начала года — кажется, с этого места его уже ничто не сдвинет. По данным Единой автоматизированной информационной системы, на 16 января кассовые сборы составляют 71,3 млн рублей. По сборам фильм обошел картины «Бременские музыканты» и «Три богатыря и Пуп земли».
Вторую часть «Холопа» в регионе посмотрели чуть больше 160 тысяч зрителей, всего состоялось 2 817 сеансов. Новосибирцы считают, что кассовый успех фильма связан не с его качеством, а с недостатком выбора в кинотеатрах.
Первая часть фильма оказала большое впечатление на сибиряков. От него ждали проходную российскую комедию, однако «Холоп» приятно удивил, став одним из самых кассовых фильмов в 2019 году. Новая же часть не вызвала того же восторга.
«Это фиаско. В первом фильме нам показали, как герой искупляет свое поведение, впутываясь в передряги. А здесь питерская девка буянит в центре города, крадет человека! А ей это все сходит с рук. Простая буффонада».
По мнению некоторых зрителей, фильм наивен.
Некоторым фильм также не понравился потому, что он теперь преследует другие идеи. По мнению зрителей, в первой картине высмеивалась «золотая молодежь». Вторая часть больше ударяется в патриотизм.
«У нас если снимают, то либо плохо, либо про Родину и врагов вокруг. Хотя в „Холопе“ это не выглядит громко, как на агитплакатах. На первый план выходят люди, а не государство, что как-никак откликается в душе».
Большинство новосибирцев признались, что пошли на фильм из-за отличной первой части. Правда, вторая оказалась, по их мнению, «проходной».
«Полное разочарование. Вторая часть нужна была создателям только из-за денег. Она не плохая, но и ни капли не хорошая. Если бы „Холопа 2“ не было, то ничего бы не изменилось. Сюжет простой, прилизанный, пытается копировать первую часть. Ничего нового или хоть каплю интересного нет. Смотреть скучно, но и помидоры кидать не хочется».
Некоторые зрители ругают оба фильма и считают, что сняли их для «обиженок», которые завидуют тем, у кого есть деньги и власть.
«Это не про классовую борьбу. Это фильм для тех „обиженок“, которые только и могут ругать плохих богатых, плохую власть. Картина отвратительная, и каким-то особым замыслом не блещет».
По данным Кинопоиска, первая часть «Холопа» была выосоко оценена зрителями и кинокритиками. Картина получила 7 баллов и 779 040 оценок, что весьма неплохой результат для отечественного фильма.
Вторая часть несколько уступает. Сейчас рейтинг фильма равен 6,8 балла, всего поставлено 57 365 оценок.
Рецензии на «Холоп 2» оставили всего 7 кинокритиков, из которых 3 положительные, 3 нейтральные и 1 отрицательная. На первую часть были оставлены 93 рецензии.