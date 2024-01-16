Посредственный и без идеи — отзывы новосибирцев на фильм «Холоп 2»

В первом фильме бывший мажор Гриша попадает в прошлое, в старую Руси и, внезапно, становится холопом. Побыв в этой роли, он начинает ощущать несправедливость этого мира и остро реагирует на нее. Особенно его возмущает поведение богатенькой и капризной Кати — неудивительно, что и ее ждет путешествие в другое измерение, которое преподнесет ей уроки.