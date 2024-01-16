Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
На телеканале ТНТ началось шоу под названием «Конфетка», в котором известные певцы исполняют композиции неизвестных авторов.
Второй эпизод этой программы посвящен рэпу от физика Виталия Семионова из Новосибирска. Он записал забавную песню о сексе, когда еще был студентом и выступал в клубе «Квант». Этот клуб юмористического коллектива.
Виталий пришел на запись передачи вместе с автором текста, Павлом Гривиным. Они отметили, что не являются большими поклонниками рэпа.
В этот раз песню Виталия перепел Владимир Пресняков. Однако он исполнил ее в стиле рэгги.