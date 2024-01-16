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Физик пришел на передачу

Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ

16 января 2024, 02:19
Фото: ТНТ
Физик пришел на передачу
На шоу «Конфетка» на ТНТ Владимир Пресняков представил свою версию забавной песни про секс, которую написал студент-физик Виталий Семионов.

На телеканале ТНТ началось шоу под названием «Конфетка», в котором известные певцы исполняют композиции неизвестных авторов.

Второй эпизод этой программы посвящен рэпу от физика Виталия Семионова из Новосибирска. Он записал забавную песню о сексе, когда еще был студентом и выступал в клубе «Квант». Этот клуб юмористического коллектива.

Виталий пришел на запись передачи вместе с автором текста, Павлом Гривиным. Они отметили, что не являются большими поклонниками рэпа.

В этот раз песню Виталия перепел Владимир Пресняков. Однако он исполнил ее в стиле рэгги.

Владимир Пресняков перепел песню новосибирского физика Виталия в шоу «Конфетка»
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