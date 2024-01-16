Пьяный новосибирец отрезал беспомощной матери голову во время ссоры

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Инцидент произошел 20 марта прошлого года. Сибиряк, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес своей беспомощной матери не менее десяти ударов ножом по всему телу.
«Возникла ссора на бытовой почве. Мужчина наносил удары с такой силой, что практически отрезал жертве голову», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.
За жестокое убийство беспутный сын проведет двенадцать лет в колонии строгого режима.
Напомним, что новосибирца осудят за жестокое избиение кота.