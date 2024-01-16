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Мужчина забил мать до смерти

Пьяный новосибирец отрезал беспомощной матери голову во время ссоры

16 января 2024, 10:46
Фото: pxhere.com
Мужчина забил мать до смерти

В Новосибирске мужчину осудили за жестокое убийство матери

В Новосибирске вынесли приговор 49-летнему мужчине. Он был признан виновным в жестоком убийстве.

Инцидент произошел 20 марта прошлого года. Сибиряк, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес своей беспомощной матери не менее десяти ударов ножом по всему телу.

«Возникла ссора на бытовой почве. Мужчина наносил удары с такой силой, что практически отрезал жертве голову», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

За жестокое убийство беспутный сын проведет двенадцать лет в колонии строгого режима.

Напомним, что новосибирца осудят за жестокое избиение кота.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Приговор#Следственный комитет#Алкоголизм#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
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