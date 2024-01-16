Ребенок сломал позвоночник, упав с лестницы в Новосибирске — нашли виновного

Как сообщили в прокуратуре, все произошло в феврале 2023 года. Из-за невыполненных обязанностей работника жилищно-коммунальной организации, отвечающего за очистку территории около дома, 10-летний мальчик получил серьезное повреждение позвоночника из-за падения на лестнице, которая не была очищена от снега и льда.