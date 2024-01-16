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Мальчик пострадал

Ребенок сломал позвоночник, упав с лестницы в Новосибирске — нашли виновного

16 января 2024, 02:29
Фото: прокуратура НСО
Мальчик пострадал

Сотрудницу УК оштрафовали за падение ребенка на лестнице в Новосибирске

Сотрудник управляющей компании осуждена за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей: по ее халатности ребенок сломал позвоночник, упав с лестницы.

Как сообщили в прокуратуре, все произошло в феврале 2023 года. Из-за невыполненных обязанностей работника жилищно-коммунальной организации, отвечающего за очистку территории около дома, 10-летний мальчик получил серьезное повреждение позвоночника из-за падения на лестнице, которая не была очищена от снега и льда.

Суд рассмотрел материалы дела. В итоге, сотруднице управляющей компании был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей в качестве наказания.

Однако, приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Приговор#Управляющая компания#Штраф#Эмилия Губарева
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