Сколько новосибирцев приходилось откачивать на Крещение, рассказали в МЧС

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
«Такой случай, когда потребовалась помощь спасателей и врачей, был порядка пяти лет назад, — рассказал Юрий Карпов, — мужчине, находившемуся в купели, стало плохо. Его достали спасатели и передали врачам скорой медицинской помощи. В этом случае все закончилось хорошо, мужчине помогли врачи, он отогрелся и уехал домой самостоятельно».
Для того, чтобы подобных ситуаций не происходило, важно избегать омовения в купели в случае наличия симптомов ОРВИ, температуры, сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала заместитель главврача скорой помощи Новосибирска Ольга Литвинова.
Также она добавила, что перед омовением в купели важно подготовиться — растереть тело, в идеале сделать небольшую физическую разминку. После обряда важно быстро накрыться большим махровым полотенцем и уйти в зону, где можно согреться.
За нелегальные купели в Новосибирске будут штрафовать.