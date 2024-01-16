Сколько новосибирцев приходилось откачивать на Крещение, рассказали в МЧС

«Такой случай, когда потребовалась помощь спасателей и врачей, был порядка пяти лет назад, — рассказал Юрий Карпов, — мужчине, находившемуся в купели, стало плохо. Его достали спасатели и передали врачам скорой медицинской помощи. В этом случае все закончилось хорошо, мужчине помогли врачи, он отогрелся и уехал домой самостоятельно».