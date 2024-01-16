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Published Сегодня, 07:16

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Крещение в Новосибирске

Сколько новосибирцев приходилось откачивать на Крещение, рассказали в МЧС

16 января 2024, 07:16
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Крещение в Новосибирске
О пострадавших при совершении обряда, рассказали на пресс-конференции ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов и заместитель главврача скорой помощи Новосибирска Ольга Литвинова.

«Такой случай, когда потребовалась помощь спасателей и врачей, был порядка пяти лет назад, — рассказал Юрий Карпов, — мужчине, находившемуся в купели, стало плохо. Его достали спасатели и передали врачам скорой медицинской помощи. В этом случае все закончилось хорошо, мужчине помогли врачи, он отогрелся и уехал домой самостоятельно».

Купель на Обском море, Крещение в Новосибирске.Купель на Обском море, Крещение в Новосибирске.
Купель на Обском море, Крещение в Новосибирске.
Фото: atas.info

Для того, чтобы подобных ситуаций не происходило, важно избегать омовения в купели в случае наличия симптомов ОРВИ, температуры, сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала заместитель главврача скорой помощи Новосибирска Ольга Литвинова.

Также она добавила, что перед омовением в купели важно подготовиться — растереть тело, в идеале сделать небольшую физическую разминку. После обряда важно быстро накрыться большим махровым полотенцем и уйти в зону, где можно согреться.

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За нелегальные купели в Новосибирске будут штрафовать.

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#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Скорая помощь#Ольга Храмушкина#Крещение#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Прорубь
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