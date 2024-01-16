Стало известно, когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина

Демонтаж главной новогодней елки на площади Ленина в Новосибирске начнется в конце января. Процесс будет проходить в два этапа: сначала будут сняты все праздничные огни и декорации на площади и в Театральном сквере, а затем приступят к демонтажу украшений на пешеходной улице Ленина.