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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Демонтаж начнется в феврале

Стало известно, когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина

16 января 2024, 05:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Демонтаж начнется в феврале
В Новосибирске демонтаж новогодней елки на площади Ленина начнется в конце января, а разборка украшений на улице Ленина — с 1 февраля.

Демонтаж главной новогодней елки на площади Ленина в Новосибирске начнется в конце января. Процесс будет проходить в два этапа: сначала будут сняты все праздничные огни и декорации на площади и в Театральном сквере, а затем приступят к демонтажу украшений на пешеходной улице Ленина.

Уборка украшений на улице Ленина займет больше времени, поэтому ее начнут только 1 февраля.

Елку на площади Ленина установили 27 ноября, а к началу декабря всю пешеходную улицу Ленина украсили новогодними огнями.

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#Новосибирск#Демонтаж#Елка#Эмилия Губарева#Иллюминация#Украшения#Театральный сквер#Площадь Ленина
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