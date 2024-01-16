Стало известно, когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Демонтаж главной новогодней елки на площади Ленина в Новосибирске начнется в конце января. Процесс будет проходить в два этапа: сначала будут сняты все праздничные огни и декорации на площади и в Театральном сквере, а затем приступят к демонтажу украшений на пешеходной улице Ленина.
Уборка украшений на улице Ленина займет больше времени, поэтому ее начнут только 1 февраля.
Елку на площади Ленина установили 27 ноября, а к началу декабря всю пешеходную улицу Ленина украсили новогодними огнями.