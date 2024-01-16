ТОП лучших фото с фестиваля иглу в Новосибирске: когда снова построят город эскимосов

После строительства снежных хижин многие остались в «Ночном городе эскимосов», чтобы насладиться результатами своих трудов — светящимися иглу и этнической музыкой северных народов и сделать красивые фотографии. Некоторые самые подготовленные и храбрые решили переночевать в собственных построенных жилищах. Ведь такая хижина, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, имеет практическую ценность. В ней можно защититься от непогоды и даже от нападения диких зверей. В правильно построенной хижине толстая свеча поддерживает температуру плюс пять градусов. Так что строительство иглу — это не только развлечение, но и приобретение полезного навыка.