ТОП лучших фото с фестиваля иглу в Новосибирске: когда снова построят город эскимосов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Это будет уже 14-й раз, когда зимний фестиваль по строительству снежных хижин пройдет в городе.
На фестивале будут проведены соревнования по строительству иглу, а также организованы мастер-классы по тому, как построить свою собственную иглу. Для всех желающих станут также доступны фотозоны, где можно будет сделать красивые фотографии.
Местом проведения фестиваля в 2024 году станет парк «У моря Обского» в Советском районе.
В 2023 году фестиваль прошел на пляже «Бумеранг». Жилище эскимосов строили сотни человек. По данным организаторов, официально зарегистрировались более двух тысяч новосибирцев. Это мероприятие стало настоящей традицией для сибиряков.
Программа была самой насыщенной: мастер-классы, лекции, культурно-игровая программа, фотозоны. Гости катались в упряжках на северных оленях, собаках, а самые смелые даже решились искупаться в теплой купели.
После строительства снежных хижин многие остались в «Ночном городе эскимосов», чтобы насладиться результатами своих трудов — светящимися иглу и этнической музыкой северных народов и сделать красивые фотографии. Некоторые самые подготовленные и храбрые решили переночевать в собственных построенных жилищах. Ведь такая хижина, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, имеет практическую ценность. В ней можно защититься от непогоды и даже от нападения диких зверей. В правильно построенной хижине толстая свеча поддерживает температуру плюс пять градусов. Так что строительство иглу — это не только развлечение, но и приобретение полезного навыка.
В рамках вечерней программы фестиваля было создано приветственное послание из сотен горящих свечей на снегу: имя «Анна». Это приветствие адресовано российскому космонавту-испытателю Анне Кикиной, которая тогда находилась на Международной космической станции.