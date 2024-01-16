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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Фестиваль проходит масштабно каждый год

ТОП лучших фото с фестиваля иглу в Новосибирске: когда снова построят город эскимосов

16 января 2024, 09:52
Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»
Фестиваль проходит масштабно каждый год

В Новосибирске фестиваль иглу проведут на Обском море 17 февраля

В Новосибирске 17 февраля пройдет ежегодный фестиваль иглу на Обском море. Организаторы уже начали регистрацию участников.

Это будет уже 14-й раз, когда зимний фестиваль по строительству снежных хижин пройдет в городе.

На фестивале будут проведены соревнования по строительству иглу, а также организованы мастер-классы по тому, как построить свою собственную иглу. Для всех желающих станут также доступны фотозоны, где можно будет сделать красивые фотографии.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»

Местом проведения фестиваля в 2024 году станет парк «У моря Обского» в Советском районе.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»
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В 2023 году фестиваль прошел на пляже «Бумеранг». Жилище эскимосов строили сотни человек. По данным организаторов, официально зарегистрировались более двух тысяч новосибирцев. Это мероприятие стало настоящей традицией для сибиряков.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»

Программа была самой насыщенной: мастер-классы, лекции, культурно-игровая программа, фотозоны. Гости катались в упряжках на северных оленях, собаках, а самые смелые даже решились искупаться в теплой купели.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»

После строительства снежных хижин многие остались в «Ночном городе эскимосов», чтобы насладиться результатами своих трудов — светящимися иглу и этнической музыкой северных народов и сделать красивые фотографии. Некоторые самые подготовленные и храбрые решили переночевать в собственных построенных жилищах. Ведь такая хижина, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, имеет практическую ценность. В ней можно защититься от непогоды и даже от нападения диких зверей. В правильно построенной хижине толстая свеча поддерживает температуру плюс пять градусов. Так что строительство иглу — это не только развлечение, но и приобретение полезного навыка.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»

В рамках вечерней программы фестиваля было создано приветственное послание из сотен горящих свечей на снегу: имя «Анна». Это приветствие адресовано российскому космонавту-испытателю Анне Кикиной, которая тогда находилась на Международной космической станции.

Фото: Официальная ВК-группа «Иглу-2024 „Город эскимосов“»
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#Новосибирск#Фестиваль#Эмилия Губарева#Иглу#Регистрация
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