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Разрыв одной трубы оставил без отопления тысячи домов

В Новосибирске 87 домов остаются без тепла на шестой день после коммунальной аварии

16 января 2024, 03:12
Фото: тг-канал СГК
Разрыв одной трубы оставил без отопления тысячи домов
Аварийные службы до сих пор не могут запустить отопление в десятках жилых домов Левобережья

По состоянию на утро вторника, 16 января, отопление отсутствует в 37 жилых домах Ленинского района и 50 — Кировского. Об этом сообщил глава департамента энергетики и ЖКЖ города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска. По словам чиновника, в помощь сотрудникам управляющих компаний, которые занимаются перезапуском внутридомовых систем отопления, выделено дополнительно 13 бригад.

Предполагается, что сегодня все работы по подаче тепла в квартиры будут завершены, сообщил Перязев.

Глава профильного департамента заявил, что после аварии на трубопроводе 11 января в зоне отключения оказались 2400 домов. Напомним, ранее чиновники и энергетики говорили о том, что пострадали жильцы 104 домов.

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