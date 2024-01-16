В Новосибирске 87 домов остаются без тепла на шестой день после коммунальной аварии

По состоянию на утро вторника, 16 января, отопление отсутствует в 37 жилых домах Ленинского района и 50 — Кировского. Об этом сообщил глава департамента энергетики и ЖКЖ города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска. По словам чиновника, в помощь сотрудникам управляющих компаний, которые занимаются перезапуском внутридомовых систем отопления, выделено дополнительно 13 бригад.