В Новосибирске 87 домов остаются без тепла на шестой день после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
По состоянию на утро вторника, 16 января, отопление отсутствует в 37 жилых домах Ленинского района и 50 — Кировского. Об этом сообщил глава департамента энергетики и ЖКЖ города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска. По словам чиновника, в помощь сотрудникам управляющих компаний, которые занимаются перезапуском внутридомовых систем отопления, выделено дополнительно 13 бригад.
Предполагается, что сегодня все работы по подаче тепла в квартиры будут завершены, сообщил Перязев.
Глава профильного департамента заявил, что после аварии на трубопроводе 11 января в зоне отключения оказались 2400 домов. Напомним, ранее чиновники и энергетики говорили о том, что пострадали жильцы 104 домов.