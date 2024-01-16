В Новосибирске из-за газовых баллонов сгорел частный дом с утеплителем

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как сообщает Gorsite.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло из-за разгерметизации газовых баллонов. Дом с утеплителем вспыхнул практически сразу.
Во время пожара хозяев квартиры не оказалось дома, поэтому никто не пострадал. Однако на место происшествия пришлось вызывать электриков, так как на находящийся в этом же здании гараж упал силовой кабель. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
Пожарные прибыли в 15.10, локализовать пламя удалось спустя двадцать пять минут. Во время пожара частично обрушилась кровля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в ночь на 16 января при пожаре в частном доме могла сгореть мать с двумя детьми.