В Новосибирске из-за газовых баллонов сгорел частный дом с утеплителем

Во время пожара хозяев квартиры не оказалось дома, поэтому никто не пострадал. Однако на место происшествия пришлось вызывать электриков, так как на находящийся в этом же здании гараж упал силовой кабель. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.