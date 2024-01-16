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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Пламя вспыхнуло практически сразу

В Новосибирске из-за газовых баллонов сгорел частный дом с утеплителем

16 января 2024, 11:30
Фото: Gorsite.ru
Пламя вспыхнуло практически сразу

В Ленинском районе загорелся частный дом с гаражом

Днем 16 января в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Пламя полностью охватило частный дом на улице Чулымской.

Как сообщает Gorsite.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло из-за разгерметизации газовых баллонов. Дом с утеплителем вспыхнул практически сразу.

Во время пожара хозяев квартиры не оказалось дома, поэтому никто не пострадал. Однако на место происшествия пришлось вызывать электриков, так как на находящийся в этом же здании гараж упал силовой кабель. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

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Пожарные прибыли в 15.10, локализовать пламя удалось спустя двадцать пять минут. Во время пожара частично обрушилась кровля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в ночь на 16 января при пожаре в частном доме могла сгореть мать с двумя детьми.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Возгорание#Александр Ляхов
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