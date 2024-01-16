В Новосибирске кошатница приютила в квартире 66 питомцев

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как сообщает precedent.tv, в минувший понедельник квартиру посетил участковый. Выяснилось, что на 37 квадратных метрах жилплощади проживает свыше 66 кошек. Одна из них даже выпрыгнула на сотрудника правоохранительных органов.
После ужесточения административного законодательства сибирячку ждет штраф до пяти тысяч рублей. Согласно нормам, в квартире можно поселить не более трех кошек. Однако наглая кошатница предпочитает игнорировать общение с соседями.
Жильцы дома неоднократно обращались в ТСЖ, управление ветеринарии и в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации. На женщину уже подано два иска в суд.
«Есть два выхода. Первый — убрать кошек, чтобы ими не воняло. Тянет котами прямо из вентиляции. И второй. Продать квартиру и переехать в другое место», — заявила соседка кошатницы Ирина Писарева.
Напомним, что в Новосибирске жильцы аварийного дома страдают от сырости и обрушающихся потолков.