В Новосибирске кошатница приютила в квартире 66 питомцев

Жительница Новосибирска проживает в квартире с 66 кошками вопреки нормам КоАП

В Новосибирске жители дома по Высоцкого, 35, несколько страдают от соседства с наглой кошатницей. Любительница кошек не следит за ними, поэтому из квартиры доносится отвратительное зловоние.