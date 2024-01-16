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В квартире проживают 66 кошек

В Новосибирске кошатница приютила в квартире 66 питомцев

16 января 2024, 06:36
Фото: precedent.tv
В квартире проживают 66 кошек

Жительница Новосибирска проживает в квартире с 66 кошками вопреки нормам КоАП

В Новосибирске жители дома по Высоцкого, 35, несколько страдают от соседства с наглой кошатницей. Любительница кошек не следит за ними, поэтому из квартиры доносится отвратительное зловоние.

Как сообщает precedent.tv, в минувший понедельник квартиру посетил участковый. Выяснилось, что на 37 квадратных метрах жилплощади проживает свыше 66 кошек. Одна из них даже выпрыгнула на сотрудника правоохранительных органов.

После ужесточения административного законодательства сибирячку ждет штраф до пяти тысяч рублей. Согласно нормам, в квартире можно поселить не более трех кошек. Однако наглая кошатница предпочитает игнорировать общение с соседями.

Жильцы дома неоднократно обращались в ТСЖ, управление ветеринарии и в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации. На женщину уже подано два иска в суд.

«Есть два выхода. Первый — убрать кошек, чтобы ими не воняло. Тянет котами прямо из вентиляции. И второй. Продать квартиру и переехать в другое место», — заявила соседка кошатницы Ирина Писарева.

Напомним, что в Новосибирске жильцы аварийного дома страдают от сырости и обрушающихся потолков.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Животные#Жилье#Антисанитария#Кошки
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