В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Открытие магазина «IKEA для дома» запланировано на ближайшее время в торговом центре «Кировский рынок» на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.
«Планируем, что они заработают в конце января, так нам сказали владельцы. Ближе к дате они обещали широко анонсировать, так что не пропустите», — сообщили редакции в отделе аренды «Кировского рынка».
Ранее сообщалось, что магазин со шведскими товарами начнет работу в конце декабря 2023 года. Он займет весь второй этаж торгового центра. На площади около 1,5 тысяч квадратных метров будут представлены в основном аксессуары для дома. Это товары, произведенные для азиатского рынка и ввезенные в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта».
Еще один отдел с аналогичным названием готовят к открытию в супермаркете «Лента» на Бердском шоссе. Однако оператор колл-центра затруднился назвать даже примерные даты начала его работы.
Шведский концерн IKEA остановил розничные продажи в своих российских магазинах в марте 2022 года, а во второй половине лета того же года заявил о полном сворачивании бизнеса в России.