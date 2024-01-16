В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA

Ранее сообщалось, что магазин со шведскими товарами начнет работу в конце декабря 2023 года. Он займет весь второй этаж торгового центра. На площади около 1,5 тысяч квадратных метров будут представлены в основном аксессуары для дома. Это товары, произведенные для азиатского рынка и ввезенные в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта».