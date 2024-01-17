Боец СВО в отпуске в Новосибирске погасил долг по алиментам 240 тысяч рублей

Исполнительное производство было возбуждено в марте 2023 года. Согласно нему, многодетный отец должен выплачивать детям половину своих доходов. Но мужчина не спешил выполнять предписание. В ноябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.