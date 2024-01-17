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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 07:22

Боец погасил долг по алиментам перед детьми после ранения

Боец СВО в отпуске в Новосибирске погасил долг по алиментам 240 тысяч рублей

17 января 2024, 05:53
Фото: Артем Черненко / 1MI
Боец погасил долг по алиментам перед детьми после ранения
43-летний отец трех детей из Чистоозерного района Новосибирской области погасил долг по алиментам — всего более 240 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

Исполнительное производство было возбуждено в марте 2023 года. Согласно нему, многодетный отец должен выплачивать детям половину своих доходов. Но мужчина не спешил выполнять предписание. В ноябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

В начале 2024 года должник, находясь в отпуске после ранения, добровольно явился к судебным приставам и погасил долг полностью.

В ГУФССП напомнили, что приостанавливают исполнительные производства, заведенные на участников СВО. Но алименты относятся к исключениям.

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