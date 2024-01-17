Чем опасно окунание в купель в Крещение — 3 фактора риска

Купание в холодной воде, включая окунание в прорубь или купель, может стать причиной серьезных проблем для органов дыхания. Это особенно касается тех, кто редко или никогда не закалял свой организм. Переохлаждение при купании в проруби может привести к тяжелым заболеваниям легких, таким как пневмония. Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, Андрей Малявин, предупреждает, что такие купания могут стать пусковым фактором для вирусных инфекций и тяжелых форм ОРВИ.