Чем опасно окунание в купель в Крещение — 3 фактора риска

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Купание в холодной воде, включая окунание в прорубь или купель, может стать причиной серьезных проблем для органов дыхания. Это особенно касается тех, кто редко или никогда не закалял свой организм. Переохлаждение при купании в проруби может привести к тяжелым заболеваниям легких, таким как пневмония. Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, Андрей Малявин, предупреждает, что такие купания могут стать пусковым фактором для вирусных инфекций и тяжелых форм ОРВИ.
«Эти инфекции развиваются в течение недели после купаний в проруби. Часто они приобретают очень тяжелое течение, вызывая вирусное поражение легких», — говорит эксперт.
Эксперты советуют тем, кто не привык регулярно закалять свой организм, воздерживаться от купания в проруби. Это касается не только крещенских купаний, но и всего периода холодного времени года. Такой подход спасет органы дыхания от перегрева и предотвратит риск тяжелых осложнений, таких как пневмония.
Если всё же окунуться хочется, придерживайтесь следующих советов:
Сердечные проблемы являются еще одной серьезной опасностью при купании в проруби. Внезапный контакт с холодной водой может вызвать спазм коронарных сосудов, что в свою очередь может привести к инфаркту и серьезным аритмиям. Кардиолог Леонид Макаров подчеркивает, что для людей с заболеваниями сердца и сосудов, даже не диагностированными, такие купания могут стать фактором риска и даже стать причиной внезапной смерти.
«Проблема в том, что человек может и не знать, что болен тем или иным заболеванием. В обычной жизни мы часто ощущаем себя вполне здоровыми», — отметил специалист.
Употребление алкоголя перед купанием в проруби увеличивает риски сердечных заболеваний. Это особенно опасно даже для совершенно здоровых людей. Эксперты рекомендуют избегать алкоголя перед купанием и подчеркивают важность соблюдения мер безопасности.
Помните: купание в проруби, окунание в купель на Крещение может быть увлекательным занятием, но не стоит забывать о своем здоровье. Перед окунанием в ледяную воду необходимо рассмотреть свое физическое состояние, привычки к закаливанию и возможные проблемы с сердцем. Соблюдение рекомендаций экспертов поможет избежать серьезных осложнений и сохранить праздничное событие без негативных последствий.
Напомним, в Новосибирской области на Крещение откроются 30 купелей, 6 из которых — в столице региона. Ранее Atas.Info публиковал карту купелей в Новосибирске. Также стала известна погода на Крещение 19 января. По прогнозам синоптиков, в городе не будет традиционных крещенских морозов.