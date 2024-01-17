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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Новосибирцам рассказали, чем опасно окунание в купель на Крещение

Чем опасно окунание в купель в Крещение — 3 фактора риска

17 января 2024, 06:13
Фото: Артур Салимов / 1MI

Новосибирцам рассказали, чем опасно окунание в купель на Крещение

Традиция купания в проруби на Крещение, хоть и приобретает популярность, имеет несколько опасностей для здоровья. Эксперты подчеркивают, что не все готовы к такому экстремальному воздействию на организм. Рассмотрим, почему для некоторых окунание в купель может быть абсолютно противопоказанным.

1. Опасность для органов дыхания

Купание в холодной воде, включая окунание в прорубь или купель, может стать причиной серьезных проблем для органов дыхания. Это особенно касается тех, кто редко или никогда не закалял свой организм. Переохлаждение при купании в проруби может привести к тяжелым заболеваниям легких, таким как пневмония. Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, Андрей Малявин, предупреждает, что такие купания могут стать пусковым фактором для вирусных инфекций и тяжелых форм ОРВИ.

«Эти инфекции развиваются в течение недели после купаний в проруби. Часто они приобретают очень тяжелое течение, вызывая вирусное поражение легких», — говорит эксперт.

Рекомендации для тех, кто не закаляется регулярно

Эксперты советуют тем, кто не привык регулярно закалять свой организм, воздерживаться от купания в проруби. Это касается не только крещенских купаний, но и всего периода холодного времени года. Такой подход спасет органы дыхания от перегрева и предотвратит риск тяжелых осложнений, таких как пневмония.

Если всё же окунуться хочется, придерживайтесь следующих советов:

  • окунаться лучше не с головой, а до подбородка;
  • время в воде не должно превышать 30 секунд;
  • перед окунанием следует сделать физические упражнения;
  • не следует употреблять пищу за час до погружения в воду.
Перед окунанием следует заранее закалятьсяПеред окунанием следует заранее закаляться
Перед окунанием следует заранее закаляться
Фото: Антон Засимов / 1MI

2. Риски для сердца и сосудов

Сердечные проблемы являются еще одной серьезной опасностью при купании в проруби. Внезапный контакт с холодной водой может вызвать спазм коронарных сосудов, что в свою очередь может привести к инфаркту и серьезным аритмиям. Кардиолог Леонид Макаров подчеркивает, что для людей с заболеваниями сердца и сосудов, даже не диагностированными, такие купания могут стать фактором риска и даже стать причиной внезапной смерти.

«Проблема в том, что человек может и не знать, что болен тем или иным заболеванием. В обычной жизни мы часто ощущаем себя вполне здоровыми», — отметил специалист.

3. Алкоголь и дополнительные риски

Употребление алкоголя перед купанием в проруби увеличивает риски сердечных заболеваний. Это особенно опасно даже для совершенно здоровых людей. Эксперты рекомендуют избегать алкоголя перед купанием и подчеркивают важность соблюдения мер безопасности.

Воздержитесь от употребления спиртногоВоздержитесь от употребления спиртного
Воздержитесь от употребления спиртного
Фото: Артур Салимов / 1MI

Помните: купание в проруби, окунание в купель на Крещение может быть увлекательным занятием, но не стоит забывать о своем здоровье. Перед окунанием в ледяную воду необходимо рассмотреть свое физическое состояние, привычки к закаливанию и возможные проблемы с сердцем. Соблюдение рекомендаций экспертов поможет избежать серьезных осложнений и сохранить праздничное событие без негативных последствий.

Напомним, в Новосибирской области на Крещение откроются 30 купелей, 6 из которых — в столице региона. Ранее Atas.Info публиковал карту купелей в Новосибирске. Также стала известна погода на Крещение 19 января. По прогнозам синоптиков, в городе не будет традиционных крещенских морозов.

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