Для жителей левобережья Новосибирска подготовят пункты временного размещения

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как сообщили в администрации города Новосибирска, на оперативном совещании были выработаны решения по скорейшей ликвидации последствий коммунальной аварии. МКУ «Служба аварийно- спасательных работ и гражданской защиты» поручена откачка воды в местах подтопления домов и объектов социальной инфраструктуры. В учреждения социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей выдадут средства обогрева.
Сотрудникам «Новосибирской теплосетевой компании» поручено организовать ремонт теплотрассы и постепенное восстановление нормальной подачи воды. Всем руководителям организаций и учреждений на территории Ленинского района необходимо не допустить размораживание сетей теплотрассы в условиях зимних морозов. На департамент транспорта возложена очистка ливневок и организация работы общественного транспорта в зоне коммунальной аварии.
При этом в мэрии не исключают ухудшения обстановки. В этом случае главам администраций поручено организовать временные пункты обогрева на местах.
Напомним, что из-за коммунальной аварии на Петропавловской без тепла остался 161 жилой дом.