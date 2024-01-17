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Published Сегодня, 13:15

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На месте происшествия продолжают работу коммунальные службы

Для жителей левобережья Новосибирска подготовят пункты временного размещения

17 января 2024, 13:15
Фото: atas.info
На месте происшествия продолжают работу коммунальные службы
Вечером 17 января в Новосибирске произошла коммунальная авария в Ленинском районе. Из-за порыва теплотрассы в районе улицы Петропавловской отключено теплоснабжение и проводятся ремонтные работы в зоне инцидента. Решением проблемы занимается и оперативный штаб в мэрии.

Как сообщили в администрации города Новосибирска, на оперативном совещании были выработаны решения по скорейшей ликвидации последствий коммунальной аварии. МКУ «Служба аварийно- спасательных работ и гражданской защиты» поручена откачка воды в местах подтопления домов и объектов социальной инфраструктуры. В учреждения социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей выдадут средства обогрева.

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Сотрудникам «Новосибирской теплосетевой компании» поручено организовать ремонт теплотрассы и постепенное восстановление нормальной подачи воды. Всем руководителям организаций и учреждений на территории Ленинского района необходимо не допустить размораживание сетей теплотрассы в условиях зимних морозов. На департамент транспорта возложена очистка ливневок и организация работы общественного транспорта в зоне коммунальной аварии.

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При этом в мэрии не исключают ухудшения обстановки. В этом случае главам администраций поручено организовать временные пункты обогрева на местах.

Напомним, что из-за коммунальной аварии на Петропавловской без тепла остался 161 жилой дом.

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#Происшествия#Отопление#Отключение#Мэрия Новосибирска#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Александр Ляхов#Оперативное совещание#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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