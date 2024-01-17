Для жителей левобережья Новосибирска подготовят пункты временного размещения

Как сообщили в администрации города Новосибирска, на оперативном совещании были выработаны решения по скорейшей ликвидации последствий коммунальной аварии. МКУ «Служба аварийно- спасательных работ и гражданской защиты» поручена откачка воды в местах подтопления домов и объектов социальной инфраструктуры. В учреждения социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей выдадут средства обогрева.