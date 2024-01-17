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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Кофе не опасен

Эксперт назвал симптомы, из-за которых нужно срочно отказаться от кофе

17 января 2024, 03:53
Фото: atas.info
Кофе не опасен
Кофе — это популярный и любимый у многих напиток. Он имеет множество полезных свойств: также важно знать, когда стоит отказаться от его употребления.

По данным экспертов, умеренное количество потребления кофе может снизить риск развития диабета второго типа, укрепить здоровье мозга и помочь в снижении веса. Однако есть симптомы, при появлении которых лучше отказаться от напитка:

  • появление бессонницы
  • тревожность
  • учащенное сердцебиение.

Кофе по утрам тоже влияет на организм: сон будет менее качественным. При этом кофеин содержится не только в кофе, но также в чае, энергетических напитках, коле, шоколаде, сообщают «Новые известия».

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#Общество#Напиток#Еда#Эмилия Губарева#Кофе
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