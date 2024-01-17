Эксперт назвал симптомы, из-за которых нужно срочно отказаться от кофе

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По данным экспертов, умеренное количество потребления кофе может снизить риск развития диабета второго типа, укрепить здоровье мозга и помочь в снижении веса. Однако есть симптомы, при появлении которых лучше отказаться от напитка:
Кофе по утрам тоже влияет на организм: сон будет менее качественным. При этом кофеин содержится не только в кофе, но также в чае, энергетических напитках, коле, шоколаде, сообщают «Новые известия».