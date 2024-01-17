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Потоки горячей воды залили улицы Новосибирска в мороз

Есть ошпаренные кипятком — последствия новой коммунальной аварии в Новосибирске

17 января 2024, 11:47
Фото: Артем Васильев / atas.info
Потоки горячей воды залили улицы Новосибирска в мороз
Гейзер кипятка ударил из-под земли в Новосибирске на ул. Петропавловской 17 января 2024. Вторая коммунальная авария в Новосибирске не обошлась без пострадавших. Медики уточняют цифры получивших ожоги горожан.

«Два человека поступили с ожогами от кипятка. Один госпитализирован», — сообщают медики областной больницы. «На данный момент из-за коммунальной аварии — пять обращений за медицинской помощью», — сообщают сотрудники пресс-центра Министерства здравоохранения Новосибирской области. Данные продолжают уточняться.

В связи с аварией на теплотрассе, в настоящее время медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.

Второй раз за январь 2024 кипяток выплеснулся на улицы левого берега НовосибирскаВторой раз за январь 2024 кипяток выплеснулся на улицы левого берега Новосибирска
Второй раз за январь 2024 кипяток выплеснулся на улицы левого берега Новосибирска
Фото: Артем Васильев / atas.info

Кварталы левобережных районов Новосибирска, куда только недавно вернулось тепло, после масштабной коммунальной аварии 11 января могут снова остаться без отопления.

Видео первых последствий аварии в онлайн-трансляции Атас.инфо.

Вот такой гейзер высотой с семиэтажный дом забил на улице Петропавловская
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