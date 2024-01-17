Есть ошпаренные кипятком — последствия новой коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
«Два человека поступили с ожогами от кипятка. Один госпитализирован», — сообщают медики областной больницы. «На данный момент из-за коммунальной аварии — пять обращений за медицинской помощью», — сообщают сотрудники пресс-центра Министерства здравоохранения Новосибирской области. Данные продолжают уточняться.
В связи с аварией на теплотрассе, в настоящее время медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения.
Кварталы левобережных районов Новосибирска, куда только недавно вернулось тепло, после масштабной коммунальной аварии 11 января могут снова остаться без отопления.