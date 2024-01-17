Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Во второй половине дня в среду, 17 января, оргомный гейзер из кипятка забил из-под земли на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска. Еще не во всех домах Левобережья восстановили отопление после крупной аварии, которая произошла 11 января неподалеку, на улице Пархоменко, как батареи в тысячах квартир вновь стали остывать.
Причины, безусловно, идентичны, как одинаков и диаметр магистральных труб, которые не выдержали давления горячей воды — 700 мм. Износ труб. В первом случае трубы были уложены в 1974 году, то есть, в этом году у них был бы 50-летний юбилей при максимальном нормативном сроке службы 30 лет. Тем не менее, как сообщили в СГК, в ближайших планах ремонтных работ этот участок не значился.
17 января рванул трубопровод, проложенный еще в 1963 году. Капитальный ремонт на нем был в 1990, но это не означает, что заменили все трубы, только наиболее критические участки.
Порыв трубы 11 января претендует на звание одной из самых крупных коммунальных катастроф в истории Новосибирска. И как это бывает в таких случаях, истинный масштаб проблем стараются сначала скрыть. По официальной информации СГК, без отопления в тот день остались 104 жилых дома. Однако даже по сообщениям в соцсетях было понятно, что без отопления остались почти все дома в Ленинском и Кировском районах города. Однако и на вторые сутки, и далее, везде продолжала фигурировать цифра 104. Пока 16 января глава департамента энергетики и ЖКХ города не сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии — без тепла оставались 2400 домов.
И что самое возмутительное — спустя шесть дней отопление так и не запустили в 87 многоэтажках.
17 декабря, по информации СГК, отопление пропало у жителей 161 дома. Следом в мэрии заявили, что в контуре отключения оказались 200 домов. Неудивительно, если эта цифра не окончательная. Хотя, судя по комментариям горожан в сети, в этот раз отключения не затронули Кировский район.
Однако, есть люди, непосредственно пострадавшие от выброса кипятка на поверхность. За медицинской помощью обратились 13 человек. Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, у пострадавших диагностируют ожоги I–II степени.
«В ожоговый центр областной больницы госпитализированы два человека. Оба в удовлетворительном состоянии», — сообщили в министерстве. Данные продолжают уточняться.
Во время первой аварии наблюдатели подчеркивали очень позднюю реакцию губернатора Андрея Травникова — он отметился записью в своем телеграм-канале уже ближе к вечеру, когда высказались все руководители СГК и мэрии Новосибирска. Но и в целом реакция чиновников казалась какой-то расслабленной. Такое ощущение, что даже возможности введенного в городе режима повышенной готовности в полной мере не использовали. В итоге, на пятый день после аварии Травников обрушился с критикой на городские власти, те, в свою очередь, начали критиковать действия управляющих компаний, которые не торопились с перезапуском внутридомовых систем отопления.
17 января, по крайне мере, внешне, все выглядит иначе: в первые же часы губернатор заявляет о создании оперштаба по ликвидации аварии, в который входят как представители города, так и регионального правительства.
Мэрия заявляет об экстренных мерах по ликвидации последствий. МКУ «Служба аварийно- спасательных работ и гражданской защиты» поручена откачка воды в местах подтопления домов и объектов социальной инфраструктуры. Для нуждающихся жителей Левобережья обещают подготовить пункты временного размещения.
А вот суждения, который высказывают в соцсетях новосибирцы, по итогам второй аварии ожидаемо более жесткие, чем после первого прорыва.
«Круглые сутки нам по телевизору говорят о каком-то величии страны, а власти тем временем не могут людей в мороз обогреть», — возмущается Тимур Левин.
«Всех градоначальников к ответу! По закону! Вы до чего город довели? Как вам не стыдно? На Башне дома замерзают, прорывы за прорывами! Неужели в Вас совсем ничего не осталось людского? Где контроль, где все службы? Как так можно? Позор на всю страну!», — не может сдержать эмоций Сергей Курта.
«Сколько лет все воруют, и все молчат, воруют, а вокруг все молчат. Только цены не забывают на тарифы поднимать, объясняя это тем, что надо менять трубы, износились. И что в итоге? Кругом все воруют, главное не боятся этого делать, а другим наверное как бы стыдно их в этом уличить», — делает вывод Ольга Аленичева.
И подобных комментариев в Сети тысячи.