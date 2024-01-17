Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024

Порыв трубы 11 января претендует на звание одной из самых крупных коммунальных катастроф в истории Новосибирска. И как это бывает в таких случаях, истинный масштаб проблем стараются сначала скрыть. По официальной информации СГК, без отопления в тот день остались 104 жилых дома. Однако даже по сообщениям в соцсетях было понятно, что без отопления остались почти все дома в Ленинском и Кировском районах города. Однако и на вторые сутки, и далее, везде продолжала фигурировать цифра 104. Пока 16 января глава департамента энергетики и ЖКХ города не сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии — без тепла оставались 2400 домов.