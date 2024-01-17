Глава Минстроя РФ Файзуллин обратил внимание на аварию в Новосибирске 11 января

Глава Минстроя обратил внимание на инцидент 11 января во время заседания комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Во время мероприятия Ирек Файзуллин сравнил коммунальные аварии в Подольске и Новосибирске.