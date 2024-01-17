Глава Минстроя РФ Файзуллин обратил внимание на аварию в Новосибирске 11 января

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Глава Минстроя обратил внимание на инцидент 11 января во время заседания комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Во время мероприятия Ирек Файзуллин сравнил коммунальные аварии в Подольске и Новосибирске.
«11 января в Новосибирске произошла не менее сложная авария, чем в Подольске. Всю инженерную систему удалось сохранить», — цитирует Ирека Файзуллина депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко в своем Telegram-канале.
Также министр сообщил, что ремонтные работы проводились в рамках действующих регламентов.
Вечером 17 января в Новосибирске в районе улицы Петропавловской произошла вторая коммунальная авария. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. При этом власти не исключили возможного ухудшения ситуации.