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Глава Минстроя РФ упомянул коммунальную аварию в Новосибирске 11 января

Глава Минстроя РФ Файзуллин обратил внимание на аварию в Новосибирске 11 января

17 января 2024, 13:50
Фото: Telegram-канал Александра Аксененко
Глава Минстроя РФ упомянул коммунальную аварию в Новосибирске 11 января
В ночь на 11 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария на теплотрассе. Без отопления остались 104 дома в Ленинском и Кировском районах города, ремонтные работы велись в течение пяти дней. На ситуацию обратил внимание министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя обратил внимание на инцидент 11 января во время заседания комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Во время мероприятия Ирек Файзуллин сравнил коммунальные аварии в Подольске и Новосибирске.

«11 января в Новосибирске произошла не менее сложная авария, чем в Подольске. Всю инженерную систему удалось сохранить», — цитирует Ирека Файзуллина депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко в своем Telegram-канале.
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Также министр сообщил, что ремонтные работы проводились в рамках действующих регламентов.

Вечером 17 января в Новосибирске в районе улицы Петропавловской произошла вторая коммунальная авария. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. При этом власти не исключили возможного ухудшения ситуации.

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