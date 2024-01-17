Губернатор НСО Травников заявил о создании оперштаба по аварии на Петропавловской

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По мнению главы региона, авария могла произойти вследствие цепной реакции после аварии 11 января в Левобережье. Из-за сброса теплоносителя возникла нагрузка на трубопроводы.
«Сейчас и. о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Николаевич Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.
Напомним, что кадры коммунальной аварии уже появились в социальных сетях.