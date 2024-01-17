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Updated Сегодня, 11:35

В Новосибирске произошла очередная коммунальная авария

Губернатор НСО Травников заявил о создании оперштаба по аварии на Петропавловской

17 января 2024, 11:19
Фото: Артем Васильев / atas.info
В Новосибирске произошла очередная коммунальная авария
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о создании оперативного штаба по ликвидации коммунальной аварии на улице Петропавловской. Порыв теплотрассы произошел 17 января.

По мнению главы региона, авария могла произойти вследствие цепной реакции после аварии 11 января в Левобережье. Из-за сброса теплоносителя возникла нагрузка на трубопроводы.

«Сейчас и. о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Николаевич Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.

Напомним, что кадры коммунальной аварии уже появились в социальных сетях.

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